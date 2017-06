Mühlhausen-Ehingen Hegauer Erdbeeren wachsen und gedeihen im Tunnel

In der Landwirtschaft wird über Ernteausfälle in Folge von Frostschäden geklagt – auch bei Erdbeeren ist die Ausbeute deutlich geringer als sonst. Ein Duchtlinger Betrieb setzte auf eine Freiland-Alternative – die Investition hat sich offensichtlich gelohnt.

Mühlhausen-Ehingen – Der Geschmack von frisch gepflückten Erdbeeren ist einzigartig – saftig und aromatisch zergehen sie auf der Zunge. Wie auf Glanz poliert liegen die Früchte in der Hand von Martin Schneble; dass sie so makellos sauber sind, liegt an dem Foliendach über dem Erdbeerfeld. Seit gut 20 Jahren produziert er Beerenfrüchte, auf einem Grundstück in Ehingen hat der Familienbetrieb aus Duchtlingen zum ersten Mal Erdbeeren und Himbeeren im Tunnel angebaut.

Dadurch sind die Früchte vor Regen und Frost geschützt, Schäden haben die Frostnächte im April nicht verursacht. "Unter Folie entwickeln sich höhere Temperaturen, ein Tunnel ist wie eine Art Wintergarten", sagt Martin Schneble nach der ersten Ernte. Bei geschlossener Folie werden die Pflanzen im Februar in einen sogenannten Erdbeerdamm mit sehr lockerem Boden gesetzt und über einen Schlauch aus einer Zisterne bewässert. "In dem Damm fühlen sich die Pflanzen wohl und entwickeln sich besser", erklärt Schneble, dass dadurch die Sortierarbeit weg falle. Zudem ständen sie höher, was einfacher für die Pflücker sei.

Durch den geschlossenen Tunnel steigen die Temperaturen schon bei den ersten warmen Sonnenstrahlen. Dann muss entlüftet werden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann, was den Schimmelbefall verhindert. "Wenn das Thermometer im Tunnel auf 26 Grad steigt, kriegen wir eine Meldung auf das Handy, und die Folien müssen geöffnet werden", erklärt Alexander Schneble, der nach seiner Lehre als Gärtner, Fachrichtung Obstbau, in den Betrieb eingestiegen ist.

Das Lüften sei ganz wichtig und habe Priorität. Die schlimmsten Tage seien im März gewesen, wenn sich bei strahlendem Sonnenschein die Luft aufheizt. Alexander Schneble erzählt: "Dann muss man die Arbeit zuhause stehen- und liegenlassen und die Folien öffnen. Wenn die Temperatur am späten Nachmittag wieder abkühlt, kann es sein, dass man nach einer Stunde wieder hin muss, um die Folien zu schließen."

Aber die Investition habe sich gelohnt, ist Martin Schneble mit der Ernte sehr zufrieden. Durch den Tunnelanbau könne der Betrieb gegenüber Freiland schon rund vier Wochen früher und zu höheren Preisen Erdbeeren anbieten. Mit den Erdbeeren aus dem Freiland würde sich im Normalfall das Angebot verlängern. Nicht aber in diesem Jahr. Bei den Freiland-Erdbeeren muss der Betrieb bis zu 90 Prozent Ausfall verkraften. "Bei den Aprikosen dasselbe Bild", sagt Martin Schneble. Die 300 Eimer Parafinkerzen, verteilt zwischen den Bäumen, hätten gegen den Frost nichts ausrichten können.

Von den Nächten mit bis zu sieben Grad minus waren die Freilanderdbeeren auf dem Haslacherhof bei Tengen nicht betroffen. Albrecht Finsler sagt: "Wir haben eine ganz normale Ernte, der Frost hat keine große Rolle gespielt." Bei den frühen Sorten waren die Blütenschäden minimal, aber die Pflanzen hätten sie kompensiert. Ein Vorteil sei die Lage auf 630 Meter Höhe gewesen, so Finsler. Dadurch sei man immer bis zu zehn Tage später dran.

Echte Vitaminbomben

Erdbeeren stehen bei den deutschen Konsumenten hoch im Kurs: Laut Kaufmännischer Krankenkasse werden bis zum Ende der Erntesaison mehr als 150 000 Tonnen Erdbeeren auf deutschen Böden geerntet. Pro Kopf gerechnet sind es 3,5 Kilogramm im Jahr. Erdbeeren sind echte Vitaminbomben, sie enthalten sogar mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen. Zusätzlich können diese Früchte mit wichtigen Mineralstoffen wie Eisen, Kalzium und Zink aufwarten. (ros)