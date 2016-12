Mühlhausen-Ehingen Große Freude über das Wasserbett

Das Haus am Mühlebach kann dank zweier großzügiger Spenden ein Wasserbett für den Schulkindergarten anschaffen. Die Wärme und das Gefühl der Schwerelosigkeit der Wasserbettmatratze bedeutet für die schwerst mehrfach behinderten Kinder eine große Beruhigung und Entkrampfung.

Große Freude herrschte kürzlich bei den Kindern des Schulkindergartens vom Haus am Mühlebach. Endlich kann das langersehnte Wasserbett, das für die mehrfach-schwerstbehinderten Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren angeschafft werden. Stellvertretend für die Frauengymnastikgruppe Aach sowie den Töpferfrauen besuchten Theodore Geiser und Erika Neidhart die Kinder im Schulkindergarten, um ihre Weihnachtsspende an die Geschäftsführerin Marianne Voelker zu übergeben. Mit dem Verkauf von Selbstgebasteltem beim Aacher Klosemarkt kamen insgesamt fast 900 Euro zusammen.

Dorothea Wehinger und Reinhold Jutt vom Madrigalchor Alu Singen übergaben ebenfalls ihre großzügige Spende von 1000 Euro, die beim „Offenen Liedersingen zum Advent“ am zweiten Adventssonntag in der Herz-Jesu-Kirche in Singen an Spenden zusammen kamen. "Dank dieser zwei Spenden kann nun das langersehnte Wasserbett für unsere schwerst mehrfach eingeschränkten Kinder ab zwei Jahren angeschafft werden. Herzlichen Dank allen, die uns so großzügig unterstützt haben", so Marianne Voelker.

Das neue Wasserbett wird der Mittelpunkt des Snoezelenraumes (Wohlfühlraum zur Anregung der Sinneswahrnehmung) im Schulkindergarten sein, um eine intensive Sinneswahrnehmung der Kinder zu unterstützen. Durch die Unterwassermusik können Töne und Musik über den ganzen Körper wahrgenommen werden, was besonders für hörgeschädigte Kinder ein besonderes Erlebnis ist. Die Wärme und das Gefühl der Schwerelosigkeit der Wasserbettmatratze bedeutet für die schwerst mehrfach behinderten Kinder eine große Beruhigung und Entkrampfung.

Die Arbeit des Schulkindergarten-Teams orientiert sich in der intensiven Begleitung und Förderung der Kinder an der anthroposophischen Heilpädagogik. Im Moment werden dort fünf Kinder betreut.

Informationen im Internet: www.haus-am-muehlebach.de