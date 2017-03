Mühhausen-Ehingen Für die Autorin Sylke Boike-Wullich spielen Kinder die Hauptrolle

Sylke Boike-Wullich aus Mühlhausen erzählt in ihrem neuen Buch ein Märchen in modernem Umfeld.

In ihrem neuen Kinderbuch "Fünf Freunde wollen Helden werden" kennen sich die Wichtel, Zwerge und Hexen erstaunlich gut mit Handys, Internet und dem aktuellen Fernsehprogramm aus. "Es ist ein sehr modernes Märchen", sagt Autorin Sylke Boike-Wullich aus Mühlhausen. Darin hat sie die Welt der Fantasiegestalten in die heutige Zeit verlegt, um Kinder für Märchen zu begeistern.

Schon als junges Mädchen habe sie Geschichten geschrieben, aber die blieben in der Schublade. Dass anderen gefällt, was sie geschrieben hat, merkte sie als zwölfjährige Schülerin am Friedrich-Wöhler-Gymnasium: "Es war eine Strafarbeit", erzählt Boike-Wullich mit Schmunzeln. Es sei die beste gewesen, der Lehrer habe sie der Klasse sogar vorgelesen.

Als Studienfach wählte Sylke Boike-Wullich Informatik, das Schreiben aber gab sie nicht auf. Die Geschichten über Mädchenträume ihrer Jugend hätten sich weiterentwickelt, ihr erstes Buch veröffentlichte sie als 24-Jährige. Darin schreibt sie über behinderte Kinder, deren Lebensfreude sie fasziniert habe. "Ihre Welt wollte ich den Menschen näherbringen und sie zum Nachdenken anregen", erläutert Boike-Wullich. Erst viele Jahre später folgten Bücher für Kinder, obwohl die eigenen noch gar nicht geboren waren. Sie sagt:"Ich finde Kinder einfach cool. Man braucht ihnen nur Anregungen geben und ihre Fantasie beginnt zu sprudeln."

2009 erschien das Buch vom kleinen Wichtel Potzblitz Fingerschnips, der alle Lebewesen achtet und beschützt. Besonders freut sie, dass Stephanie Lippert die Illustrationen zeichnete: "Sie ist heute Kindergärtnerin meiner Zwillinge Gabriel und Elias in der Kita Ehingen." Es folgte die Geschichte von Zwuckel, mit der sie Kindern den Buddhismus näher bringen möchte, da es noch kein Buch darüber gab. Schreiben sei einfacher als einen Verlag zu finden. Deshalb freut sich Sylke Boike-Wullich, dass ihr neuestes Buch "Fünf Freunde wollen Helden werden" mit Illustrationen von Maike Wesa beim Kindle Storyteller Wettbewerb auf Platz eins der Kundenbewertung kam.