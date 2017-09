Mühlhausen-Ehingen Für das Ehinger Herbstfest sind 150 Helfer im Einsatz

Sechs Tage lang wird gefeiert, drei Tage dauert im Anschluss allein der Abbau der Zelte. Die meisten Helfer sind seit Jahren engagiert dabei. Dieses Jahr sollen auch junge Leute zwischen 18 und 22 Jahren mit einer eigenen Bar eingebunden werden

Mühlhausen-Ehingen – Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm: "In den nächsten Tagen geht es los, und das mit Volldampf", blickt der Vorstand der Musikkapelle Ehingen auf das diesjährige Herbstfest, die größte Veranstaltung im Vereinsjahr. Anpacken heißt es auch für die fast 150 Helfer, die schon vor dem sechstägigen Fest mit dem Aufbau des Zeltes im Einsatz sind danach nochmals mit dem Abbau beschäftigt sein werden.

Nach dem 50. Jubiläum im vergangenen Jahr geht es nicht geruhsamer zu. Fragen wie: "Ist alles gerichtet? oder "Fehlt auch nichts?" stellen sich vor jeder Eröffnung des Ehinger Herbstfestes. "Dazu sind wir immer bemüht, zu modernisieren und Neues zu bringen“, sagt Vorsitzender Michael Heinermann. "Wir ruhen uns nicht aus", fügt Michaela Beck hinzu, "im Gegenteil, wir wollen immer am Ball bleiben."

Das ist dem Vorstand gelungen, das traditionelle Ehinger Herbstfest lockt Besucher aus der ganzen Region. Aber es sei nicht immer einfach, die Jugend einzubinden und für die Arbeit zu begeistern. "Dabei ist wichtig, dass die jungen Leute Verantwortung tragen und selbstständig Aufgabengebiete übernehmen, wenn sie älter werden", erklärt Brigitte Gerth. Das hat in diesem Jahr geklappt, das Fest wartet mit einer neuen Bar auf. Helfer im Alter von 18 bis 22 Jahren haben das in die Hand genommen, selbst geplant und organisiert.

Brigitte Gerth und Michaela Beck gehören fast zum Inventar. "Schon als kleines Kind habe ich tagsüber auf dem Kühlschrank an der Theke gesessen, während mein Vater ausgeschenkt hat", erzählt Brigitte Gerth. Als sie älter war, half sie beim Abtrocknen und stieg im Laufe der Jahre in der Organisationshierarchie auf. Heute ist Brigitte Gerth Schriftführerin. Michaela Beck schätzt, dass sie bestimmt seit 36 Jahren dabei ist. "Auch ohne Eltern", merkt sie schmunzelnd an, als 14-Jährige habe sie mit Besteck-Wickeln begonnen. Heute ist sie zweite Vorsitzende.

"Ein Mal dabei, immer dabei. Das zählt für zwei Drittel der Helfer", weiß Heinermann. Ohne diese wäre es auch gar nicht möglich, einen sechstägigen Festbetrieb zu stemmen. Hinzu kommen sieben Tage Zeltaufbau und am Ende drei Tage Abbau. Immer dabei seien die 85 Aktiven der Musikkapelle, die sich in verschiedenen Aufgabenbereichen einbringen.

Das Programm steht, am Freitag, 15. September, beginnt das Fest bei freiem Eintritt mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Hans-Peter Lehmann. Zum Auftakt der beiden Festwochenenden spielen wieder die Hirschbuben auf. "Unser Konzept, zünftiges Essen und musikalische Unterhaltung, die Jung und Alt anspricht, hat sich bewährt", sagt Heinermann. Zu den Party-Samstagen kämen auch viele junge Leute. Zwar später am Abend und nicht unbedingt zum Essen, aber die Jugendlichen seien die Gäste von morgen. Für diese Abende werde auf erfolgreiche Party-Bands gesetzt, die mindestens zwei Jahre vorher engagiert werden müssten, erläutert Heinermann.

Zum Fest

Zünftiges Essen von Schlachtplatte bis zu Ehinger Currywurst mit Pommes Frites, dazu musikalische Unterhaltung für Jung und Alt: Das 51. Ehinger Herbstfest der Musikkapelle Ehingen findet an den Wochenenden 15. bis 17. September und 22. bis 24. September statt. Am Freitag, 15. September, um 18.30 Uhr öffnen die Zelt-Tore, am folgenden Wochenende ist Zeltöffnung am Freitag, 22. September, um 20 Uhr. Angeschlossen ist wieder ein Vergnügungspark. Für junge Leute gibt es zwei Partyabende mit bekannten Party-Bands.