MühlhausenEhingen Feuerwehr hatte 2016 so viele Einsätze wie nie zuvor

Die Feuerwehr von Mühlhausen-Ehingen blickt auf ein überdurchschnittlich ereignisreiches Jahr zurück. Für die Leistungen gab es viel Lob. Über eine bessere Ausrüstung soll gesprochen werden.

Auf ein ereignisreiches Jahr 2016 blickt die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen zurück. "Insgesamt 28 Einsätze mussten abgearbeitet werden, seit den Aufzeichnungen waren es noch nie so viele", berichtete Kommandant Reiner Zeller bei der Hauptversammlung. In der Regel seien es 15 bis 20. Entsprechend gefordert war die Einsatzabteilung, die 787 Einsatzstunden leistete, dazu kommen 139 Stunden Wachsicherheitsdienst.

Zum Ende des Jahres betrug der Personalstand 62 Feuerwehrkameraden, darunter fünf Frauen. Mit Proben- und Ausbildungszeiten, Fortbildungen und Wettkampfteilnahmen nannte Zeller die stolze Gesamtzahl von 2972 Stunden, die in den Dienst der Allgemeinheit gestellt wurden. Ein besonderes Lob sprach er den Mitgliedern des Löschzugs Mühlhausen aus, die mit über 80 Prozent an den Feuerwehrproben teilnahmen.

2016 sei ein Jahr des Haushaltens gewesen. Der Grund seien die Reparaturen von zwei schweren, altersbedingten Pumpenschäden in Ehingen gewesen. "Vorher konnten wir uns aber noch ein paar neue Uniformen leisten", stellte Zeller mit Blick in die Runde fest, in der fast alle die neue Uniform trugen. Seinen Dank richtete er an Bürgermeister Hans-Peter Lehmann und den Gemeinderat.

Die Wehr der Doppelgemeinde trägt mit vielen Veranstaltungen auch zum kulturellen Leben im Ort bei. Dies bezog Johannes Oexl als einer der stellvertretenden Kreisbrandmeister in sein Lob für die Wehr mit ein. "Durch kulturelle Angebote zieht ihr auch die Jugend an", sagte er, erstaunt über die 42 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. "Ihr seid eine aktive Wehr mit tollem Ausbildungsstand." Die Zusammenarbeit funktioniere untereinander und mit Bürgermeister und Gemeinderat. Was Oexl richtig imponierte, waren die Probenbesuche. Auch Lehmann sieht die Wehr gut aufgestellt und dankte auch im Namen von Gemeinderat und Bürgern. Er weiß um den Beschaffungsbedarf im Fahrzeugbereich. Was die Ausrüstung betreffe, werde man sich zusammensetzen.