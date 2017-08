18.11.2016 14:26 SK Mühlhausen-Ehingen Einbrecher durchwühlt Wohnräume in Mühlhausen-Ehningen

Über ein eingeschlagenes Fenster ist ein unbekannter Täter am Donnerstag, 17. November, zwischen 8 und 20.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Alemannenstraße eingestiegen und hat sämtliche Räume mitsamt ihrer Behältnisse auf den Kopf gestellt.