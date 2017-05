Mühlhausen-Ehingen Die Musikkapelle Ehingen hat die Lizenz zum Unterhalten

Die Musikkapelle Ehingen hat das Thema James Bond für das Benefizkonzert für die Katharinenhöhe gewählt.

Mühlhausen-Ehingen – James Bond ist für seine Agententätigkeit, die Kunst Frauen zu verführen und seinen guten Stil bekannt. Seit 1963 haben bisher sechs Schauspieler diesen Superagenten in 24 Filmen verkörpert. Die jeweiligen Titelmelodien wurden zu Hits. Mit dem Benefizkonzert "The best of James Bond" präsentiert die Musikkapelle (MK) Ehingen am Samstag, 6. Mai, in der Eugen-Schädler-Halle zehn Lieder aus Filmen wie "Goldfinger", "Liebesgrüße aus Moskau" oder "Der Hauch des Todes". Der Erlös und zusätzliche Spenden kommen der Kinder-Nachsorge-Klinik Katharinenhöhe im Schwarzwald zugute.

"Das Programm wählt unser Chef aus", sagt Schriftführerin Brigitte Gerth, seit 18 Jahren ist Andreas Beck Dirigent der Musikkapelle. Er hat ein gutes Händchen bei der Auswahl der Stücke, Vorsitzender Michael Heinermann bestätigt: "Die Konzerte kommen gut an." Beck geht davon aus: "Das Programm soll den Gästen gefallen, aber auch dem Orchester. Das Musizieren muss Spaß machen". Mit 70 Musikern bietet die Kapelle eine große Truppe, unterstützt werden sie von gut 30 Jugendlichen des Jungorchesters "InTakt" unter der Leitung von Jasmin Beck. Es werden also an die 100 Musiker auf der Bühne stehen.

Andreas Beck weiß, dass die Aktiven gefordert sind. "Die Musik der jeweiligen Stücke ist den Ländern angepasst, in denen der Film spielt", nennt er als größte Schwierigkeit die Geschwindigkeit und die Wechsel der Rhythmen. Die Melodien dürften nicht einfach runtergespielt werden: "Die Musik soll beim Publikum im Kopf bildlich Erinnerungen wach rufen, um sich in den Film hineinversetzen zu können." Das erste Benefizkonzert veranstaltete die MK Ehingen schon im Jahr 1985, damals für die Äthiopienhilfe Menschen für Menschen. Seit 1999 unterstützt der Verein im Zweijahrestakt die Katharinenhöhe.

ist am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen. Einlass ab 18.30 Uhr