Mühlhausen-Ehingen Die Fichte im Gemeindewald braucht einen Nachfolger

Fachleute erklären Gemeinderat und Bürgermeister die Erfordernisse des künftigen Gemeindewalds. Wegen des Klimawandels empfehlen sie, statt Fichten künftig Douglasien anzupflanzen.

Mit nur 250 Hektar hat die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen einen bescheidenen Waldbesitz, so Bürgermeister Lehmann zu Beginn der Waldbegehung. Hauptziel bleibe aber weiterhin, die Kosten mit den Einnahmen zu decken. Alle zehn Jahre ist eine mittelfristige Betriebsplanung vorzunehmen, wie es im Landeswaldgesetz heißt.

In einer 33-seitigen Zusammenfassung wird der Wald der Gemeinde beschrieben. Ausführlich geht es um Baumarten, Alter der Bäume, Holzeinschlag und Verjüngung des Bestandes. Aber auch um Nachhaltigkeit und Pflege. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Konstanz, Bernhard Beinhofer, Revierleiter Werner Hornstein und Diplom-Forstwirt Christian Scholtes (Wald und Forst) wurde der Bericht erstellt. Über die Hälfte (64 Prozent) des Gemeindewaldes besteht aus Laubholz, überwiegend aus Buche (43 Prozent). Der Anteil an Nadelhölzern sei auf 36 Prozent gesunken, ist im Bericht festgestellt.

Der Gemeinderat ließ sich an drei Orten erklären, in welchem Zustand der Wald ist und welche Maßnahmen erforderlich werden. Am Standort Wolfert sei alles in Ordnung, stellte Christian Scholtes fest und begründete, dass hier der Bestand an alten Buchen, Fichten und nachwachsenden Bäumen aus Forstsicht gut sei.

Dass die Fichte Baum des Jahres wurde, sei ihm unverständlich, kritisierte Bürgermeister Lehmann. Bernhard Beinhofer wurde ebenfalls überrascht, erklärte aber, dass die Fichte immer noch das ökonomische Rückgrat des Forstbetriebes in Baden-Württemberg sei. Es könnte aber mit dem Klimawandel Probleme für die Fichte geben. Hier sei die Douglasie eine Alternative. Sie wachse doppelt so schnell, sei als sturmfest zu betrachten und gegen Trockenheit und Schädlingsbefall unempfindlicher. Die Douglasie stammt aus Nordamerika und ist seit 1860 bei uns heimisch. Heute werde ihr Samen wieder in die USA exportiert.

Wichtige Ergebnisse für die Gemeinde sind, dass die Brennholzversorgung aus dem Gemeindewald sichergestellt werden kann und der Ertrag aus dem Einschlag die Kosten decken wird. Über die nächsten Jahre sei die Absicherung und Pflege des Jungbestands auf geplanten 62 Hektar vorrangig. Bürgermeister und Gemeinderäte zeigten sich zufrieden über den Bericht und die dargestellten Ergebnisse.