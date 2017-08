Mühlhausen-Ehingen Chöre lassen den Funken überspringen

Beim Herbstkonzert des MGV Mühlhausen-Ehingendie treten gleich sechs Ensembles auf.

Es kommt nicht häufig vor, dass an einem Abend sechs verschiedene Chöre auftreten, so wie beim Herbstkonzert des MGV Mühlhausen-Ehingen. Der besondere Reiz für die Besucher stellte das breite musikalische Spektrum dar. Er reichte von Schlagern und Popsongs zum Mitsingen über satirische Lieder und volkstümliche Weisen bis hin zum klassischen deutschen Liedgut. Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Eugen Küchler, der die Gäste begrüßte, freute sich sichtlich über die gut besuchte Mägdeberg-Halle.

Schnell sprang der Funke über, woran der Gesangverein Nenzingen unter der Leitung von Lidia Gikal großen Anteil hatte. Mit dem Eröffnungslied forderte die Dirigentin des gemischten Chores zum Mitsingen auf, denn, wie es im Text heißt: "Hallo Freunde, kommt und singt, weil es mit euch schöner klingt." Schön klangen auch die Darbietungen des Kirchenchores Ehingen unter der Leitung seines jungen, dynamischen musikalischen Leiters Florian Dold, der auch seine virtuosen Fähigkeiten am Klavier unter Beweis stellte. Dieser Chor hatte mit "Siyahamba" das exotischste Lied im Programm, das er in Zulu, einer südafrikanischen Sprache, vortrug. Auch dem Hohenhewen-Chor Welschingen unter der Leitung der temperamentvollen Dirigentin Marianne Wikenhauser gelang ein stimmungsvoller Auftritt. Dass der gemischte Chor auch die leiseren Töne beherrscht, erfuhren die Gäste beim Titel "Übern See" von Lorenz Maierhofer auf eindrucksvolle Weise.

Die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen mit ihrem Dirigenten Guido Oelke bewies mit dem Titel "Diplomatenjagd" von Reinhard Mey neben großen gesanglichen Qualitäten auch viel Humor. Der Männergesangverein Eintracht Volkertshausen hielt unter der Leitung von Annemarie Grüning mit Liedern zum ewig jungen Thema Liebe die Stimmung hoch, bevor der Männergesangverein Mühlhausen-Ehingen mit Schlagern und Volksliedern den gelungenen Abschluss markierte.