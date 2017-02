MühlhausenEhingen Beim Narrenspiegel der Käfersieder geht es eng zu

Mühlhauser Narren servieren Lachnummern und amüsanten Dorftratsch

Mit der Ankündigung eines närrischen Feuerwerks unter dem Mägdeberg hatten die Moderatoren Bernd Schamberger und Markus Bohl nicht zu viel versprochen: Beim 20. Narrenspiegel der Käfersieder präsentierten sich die beiden in prächtiger Robe als Conchita Wurst und Olivia Jones dem Publikum in der ausverkauften Mägdeberghalle. Fast pausenlos rauschte das fünfstündige Programm mit Tänzen, Sketchen und Dorftratsch über die Bühne: Der Ruf nach Zugabe hallte nicht nur ein Mal durch die Halle.

Hatten sich die Jungfern von der Narrenzunft Holzklötzle aus Zimmerholz noch ganz bigott auf der Suche nach einem Mann auf Wallfahrt begeben, ließen Tassilo Deuer und Manuel Gutacker die Hüllen restlos fallen. Schamberger verschwieg nicht, dass dieser Auftritt im Vorfeld etwas Angst aufkommen ließ. Aber es gelang den beiden, zwei ganz bestimmte Körperteile hinter Bratpfannen zu verbergen. Die Holzer präsentierten das Märchen von Schneewittchen in einer närrisch bearbeiteten Version, der Narrenrat stieg in die Regierungsbadewanne. Aus der tauchten auch Größen der Politik zum entlarvenden Zwiegespräch auf.

Was das Dorfgeschehen betrifft, sind die Mühlhauser jetzt klüger. Die Sudwieber sahen die Fertigstellung der geplanten Seniorenanlage für 2040 voraus und was heute noch keiner ahnt: Auf dem Gelände geht der Käfermaulwurf zu Werk. In so ein Etablissement wollen Schultes a. D. Hans-Peter Lehmann und seine Frau Sabine natürlich nicht einziehen. Auch dann nicht, wenn ein Service mit einer Fußbank beim Einstieg in den Seehas behilflich ist. Eine ebenso herrliche Nummer bot die Käfergruppe mit einer Fahrt im Seehas, bei der sich die Fahrgäste in die Quere kamen.

Ein weiteres Glanzlicht d waren aufs Neue die Vampire Markus Bohl und Michael Bohnenstengel. Allein ihre vielsagende Mimik brachte die Gäste zum Lachen. Gnadenlos mit scharfer Zunge zogen sie über Hans-Peter und so manch einen Dorfbewohner her. Zum Abschluss bewies das Männerballett einmal mehr sein tänzerisches Talent.

