Singen Artur Kentischer ist seit 71 Jahren Mesner

Artur und Alma Kentischer sind in der Kirche St. Peter und Paul in Mühlhausen die stillen Helfer im Hintergrund. Rund um Weihnachten haben sie besonders viel zu tun.

Es ist sehr still in der Kirche St. Peter und Paul in Mühlhausen, nur gedämpft fällt das trübe Licht des nebligen Morgens in den leeren Kirchenraum. Aber aus der Sakristei sind Geräusche zu vernehmen, dort hantiert Artur Kentischer. Wohl kaum jemand ist und war so oft in der Kirche wie er – seit 1945 ist er Messner in der Pfarrei und als guter Geist des Hauses überall da, wo er gebraucht wird.

Vor dem Weihnachtsfest kommen besondere Aufgaben auf ihn zu: Die Kirche wird festlich geschmückt und die Krippe wird aufgestellt. Dazu sei Vorarbeit wichtig, sagt Artur Kentischer. Er geht mit Feingefühl an die Vorbereitungen: "Man kann nicht alles ruck zuck machen, dazu gehört die Liebe zur Sache." Zum Advent werden Tannenbäume mit Beleuchtung aufgestellt und der Adventskranz aufgehängt, zehn Tage vor Weihnachten wird mit vier Helfern die Krippe vom Speicher geholt. In Einzelteile zerlegt, wird sie an ihrem Platz zusammengebaut. "Das ist aber erst der Rohbau, die Feinarbeiten kommen noch", weiß Kentischer.

Erst zwei Tage vor dem 24. Dezember wird die Beleuchtung angebracht und die Figuren kommen dazu. Und das in Etappen. Zum Heiligabend kommt nur die Heilige Familie an ihren Platz im Stall, dazu die Hirten, Schafe, Ochs und Esel. "Die drei Könige sind ja noch unterwegs, die kommen erst am 6. Januar", sagt Kentischer schmunzelnd. Zu Dreikönig wächst die Szenerie mit den drei Königen, die von einem Kamel und einem Elefanten begleitet werden.

Ganz vorsichtig holt er die Figuren aus dem Schrank: "Wenn man 71mal in dieser Kirche die Krippe aufbaut, weiß man, wo was steht." Das zählt auch für seine Frau Alma, seit knapp 50 Jahren sorgt sie ganzjährig für den Blumenschmuck in der Kirche. Obwohl sie zugibt: "Mit Blumen hatte ich früher gar nichts im Sinn." Das hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Auch sie geht, wie ihr Mann, mit Feingefühl und Liebe bei der Zusammenstellung der Sträuße zu Werke. Wenn Blüten welk sind, werden sie durch frische ersetzt. Früher brachte Alma Kentischer die Frischblumen aus dem eigenen Garten oder auch von Nachbarn mit in die Kirche.

An diesem Morgen bringt sie einen Arm voll rot leuchtender Weihnachtssterne mit, die sie beim Gärtner besorgt hat. "Das ist immer unser Blumenschmuck zu Weihnachten", sagt sie und überlegt, wo und wie sie die sechs prächtigen Topfpflanzen als kräftig strahlende Farbtupfer am besten platzieren kann. Das sind für sie in diesem Jahr die letzten Blumen für die Kirche.

Nächstes Jahr beginnt sie von Neuem, es kommen die Festtage Ostern, Pfingsten, das Pfarrfest und Fronleichnam. Und natürlich die Sonntage, an denen sie die Vasen immer frisch bestückt, wofür sie viel Zeit aufbringt. Und Trauerfeiern, dazu wähle sie die Blumen mit viel Bedacht aus. Artur und Alma Kentischer sind ganzjährig für die Pfarrgemeinde im Einsatz, oft auch fast unbemerkt im Hintergrund. Aber beide tun es gern und haben selbst Freude daran.

Der Mesnerdienst

Laut Mesnerverband handelt es sich um einen echten Beruf. Dabei umfasst die Tätigkeit vor allem die Vorbereitung, Mitwirkung und Nacharbeit in Verbindung mit der Liturgie sowie die Pflege der damit verbundenen sachlichen Erfordernisse. Mesner, andernorts auch als Küster oder Kirchendiener bekannt, bereiten den Gottesdienst vor, richten Kelch und Hostienschale, läuten die Kirchenglocken, helfen dem Priester beim Anziehen der Messgewänder. Dazu hat der Mesner auch außerhalb des Gottesdienstes zahlreiche Aufgaben. Sie betreffen die Sorge um Kirche, Gemeindehaus oder Kindergärten. Das bedeutet: auch Hausmeisterdienste werden verlangt. (sk)