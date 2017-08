Hegau A81 zwischen Geisingen und Engen: 48-Jähriger mit Laster betrunken auf Geisterfahrt

Für eine große Verkehrsgefährdung sorgte ein alkoholisierter Laster-Fahrer, der im Hegau auf der Autobahn81 die falsche Richtung eingeschlagen hatte

Der Polizei wurde laut Pressemitteilung gegen 22.20 Uhr durch mehrere Anrufer mitgeteilt, dass ein Klein-Laster zwischen der Anschlussstelle Geisingen und der Anschlussstelle Engen die A 81 Stuttgart-Singen entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Stuttgart befuhr.



Laut Mitteilung der Polizei wendete der Laster auf der Fahrbahn im Baustellenbereich an der Immensitzbrücke und fuhr nun in Richtung Singen in die richtige Fahrtrichtung. Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen gelang es, das Fahrzeug auf dem Parkplatz Bruckried zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau anzuhalten. Der stark betrunkene Laster-Fahrer äußerte sich laut Polizei äußerst aggressiv und warf eine Glasflasche in Richtung der Beamten. Der 48-jährige Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.



Verkehrsteilnehmer, welche durch den Laster-Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 99600, in Verbindung zu setzen.