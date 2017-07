Mühlhausen-Ehingen 60-jährige Radlerin bei Sturz schwer verletzt

Rettungskräfte müssen Unfallopfer in eine Spezialklinik einweisen

Die Radlerin kam laut Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf einer kurvigen Gefällstrecke auf dem parallel zur Landesstraße 191 verlaufenden Feldweg auf nasser und verschmutzter Fahrbahn auf den rechten Grünstreifen und stürzte. Der Rettungsdienst diagnostizierte bei der 60 Jahre alten Fahrradfahrerin durch den Sturz eine schwerwiegende Verletzung am Schultergelenk. Rettungsdienstkräfte brachten sie zunächst ins Klinikum nach Singen und später in eine Spezialklinik, wie es im Polizeibericht heißt.