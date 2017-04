Moos Zusammenschluss der Jugendkicker: Fußballer bilden die SG Höri

Der SC Bankholzen-Moos und der FC Öhningen-Gaienhofen bilden gemeinsame Jugendteams. Sie gründen jetzt die Spielgemeinschaft Höri.

Die Fußballjugend der Vereine SC Bankholzen-Moos und FC Öhningen-Gaienhofen machen jetzt vor, was in der Politik noch auf sich warten lässt. Sie wollen ab der nächsten Saison als eine Spielgemeinschaft (SG) auftreten, um so auf lange Sicht eine stabile und erfolgreiche Jugendarbeit leisten zu können. „Über so etwas hat man schon vor zehn Jahren nachgedacht, sagt Jörg Steinhäusler, C-Jugend-Trainer aus Öhningen. „Aber damals hat es nicht geklappt“, erinnert er sich. Jetzt scheint die Zeit reif zu sein für einen Zusammenschluss, der vielleicht sogar später einmal eine Vereinsfusion nach sich ziehen könnte. Jörg Steinhäusler jedenfalls kann sich das gut vorstellen. Diese Ansicht teilt auch Ralf Metzger, der bisher A-Jugend-Trainer einer Spielgemeinschaft des SC Bankholzen-Moos mit den Fußballvereinen in Bohlingen, Böhringen und Überlingen war. Nun möchte sich der SC Bankholzen-Moos wieder mehr den Höri-Vereinen zuwenden.

Mit der neuen SG Höri möchte man nicht nur die Fähigkeiten und Möglichkeiten bündeln, sondern auch als eine gute Alternative zum FC Radolfzell auftreten. Dort nimmt man aus Sicht der beiden Jugendtrainer eine „selektive Auswahl der Spieler“ vor, in der nur die Besten eine Spielmöglichkeit haben, wie Steinhäusler und Metzger sagen. Konkret sollen von der E- bis zur A-Jugend Spielgemeinschaften aufgebaut werden.

Die Rahmenbedingungen sind geradezu ideal, wie die beiden Jugendtrainer glauben: „Mit vier Rasenplätzen, einer Kunstrasenanlage und zwei Rasentrainingsplätzen stimmt die Infrastruktur“, sagt Steinhäusler. Allerdings ist Bereitschaft der Eltern gefragt: Schließlich müssen sie die Kinder unter Umständen zu den Trainingsplätzen bringen. Entsprechend staatstragend kommt der Aufruf der beiden Jugendtrainer daher: „Also, fußballbegeisterte Mitbürger der Höri: Helft mit, seid dabei und lasst uns gemeinsam die Weichen für den Jugendfußball auf der Höri stellen“, heißt es in einer Presseinfo.