Moos Zollbeamter schießt auf Kleintransporter

Ein unbekannter Mann ist mit seinem Kleintransporter auf einen Zollbeamten zugefahren und hat ihn dabei verletzt. Anschließend flüchtete er.

Weil er wohl einer Zollkontrolle entgehen wollte, ist der der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr in Moos in der Kirchgasse auf einen Zollbeamten zugefahren. Laut Bericht der Polizei hat der Zollbeamte daraufhin zwei Schüsse aus seiner Dienstwaffe in Richtung des flüchtendes Fahrzeuges abgegeben und wurde von diesem gestreift.



Der unbekannte Fahrer ist geflüchtet und das Fahrzeug wenig später in der Nähe verlassen aufgefunden worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten nicht zum Ergreifen des Fahrers. Der leicht verletzte Zollbeamte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beamte der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen haben die Ermittlungen aufgenommen.