Mit einem spitzen Gegenstand ist ein Wagen in der Hegaustraße in Moos beschädigt worden.

Ein unbekannter Täter hat während dem vergangenen Pfingstwochenende ein in der Hegaustraße abgestellten Wagen zerkratzt. Der Schaden beläuft sich laut Bericht der Polizei auf rund 600 Euro. Der Täter soll mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt haben. Das Auto war auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 5 abgestellt. Personen, die in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmorgen Verdächtiges in der Hegaustraße beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Telefon (0 77 35) 9 71 00, in Verbindung zu setzen.