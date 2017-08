Moos Unbekannter schießt in Iznang auf Katze

Kater Tiggi ist mit einer Schusswaffe verletzt worden. Er überlebte den Angriff. Das gefundene Projektil könnte zum Täter führen.

Bald ist ein Monat vergangen. Doch wenn Carmen Seitner davon erzählt, wie sie ihren Kater Tiggi an einem Morgen Ende Oktober angeschossen und vor Schmerzen wimmernd auf der Terrasse gefunden hat, ist sie noch sichtlich bewegt. Am Abend zuvor kam Tiggi nicht wie gewöhnlich nach Hause. Erst am nächsten Morgen fand Carmen Seitner das leidende Tier vor dem Haus. Ein kreisrundes blutverschmiertes Loch war an seiner Hüfte zu sehen. Carmen Seitner dachte sofort an eine Schusswunde. In der Tierarztpraxis von Natalie Wilhelm in Rickelshausen/Böhringen bestätigte sich der Verdacht. Ein Projektil konnte aus dem Körper operativ entfernt werden.

Inzwischen ist der Kater wieder wohlauf. Er räkelt sich gemütlich auf dem Fliesenboden im Wohnzimmer der Familie. Carmen Seitner lebt mit ihren beiden Söhnen Fabian und Linus idyllisch am westlichen Ortsausgang von Iznang. Vom Wohnzimmer aus sieht man über den Garten und die Felder am Bodenseeufer hinaus bis ins Hegau. Schwer vorzustellen, dass sich in dieser Gegend jemand an einem Tier im Garten oder den Wiesen davor stören könnte. Der Schuss muss in der näheren Umgebung auf das Tier abgefeuert worden sein, meint Carmen Seitner.

Ihr Kater hielte sich nur tagsüber draußen auf. Meist im Garten oder nur wenige hundert Meter davon entfernt. Das wisse sie, denn auf den täglichen Spaziergängen mit ihrem Hund sähe sie den Kater manchmal an einem Mauseloch auf einer Wiese sitzen. Stets jedoch in der näheren Umgebung des Hauses. Und dieser Gedanke treibt nun nicht nur Carmen Seitner, sondern auch ihre Nachbarn um. Im Besonderen natürlich die Haustierbesitzer. Doch der Schuss im Wohngebiet oder in der Nähe des beliebten Rad- und Wanderwegs am See entlang hätte ja auch Personen gefährden können, meint die tierliebe Iznangerin.

Carmen Seitner hat bei der zuständigen Polizeidienststelle in Horn bei Georg Lautenschläger eine Strafanzeige gestellt. Mittels des Projektils sei die dazugehörige Schusswaffe eindeutig zuzuordnen, informierte der Polizist, jedoch müsste der Staatsanwalt eine Untersuchung anordnen. Ob das geschieht, sei nicht sicher, da es sich um ein Tier und nicht um einen Menschen handelt. Bisher seien noch keine Schüsse auf Haustiere in dem Zuständigkeitsgebiet des Polizeireviers Horn bekannt, gab Lautenschläger zur Auskunft.

Doch Carmen Seitner vermutet, es müsse in Iznang jemanden geben, der sich an Katzen stört. Denn vor drei Monaten musste sie ihren weiß-beigen Liebling schon einmal zum Tierarzt bringen: Tiggi hatte eine Vergiftung. Beide Anschläge auf sein Leben hat der Kater überlebt. Und ganz besonders der zwölfjährige Linus, der sein halbes Leben mit Tiggi verbracht hat, ist darüber sehr erleichtert. Ein Leben ohne Tiggi könne er sich nicht vorstellen. Auch unter finanziellen Aspekten sei die Situation nicht gerade leicht für sie, meint die alleinerziehende Mutter. 450 Euro hat sie für die Operation und die Nachsorge ausgegeben. "Das ist in meiner Situation doch eine ganz schöne Summe", erzählt sie. Vor allem jedoch hofft sie, dass der Täter entweder gefunden wird, oder, wenn dies nicht möglich ist, zumindest, dass in Iznang in Zukunft kein Schuss mehr auf ein Tier abgegeben wird.

