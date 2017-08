Moos-Iznang TuS Iznang ist 50 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh

Bei einem Jubiläumsfest blickt der TuS Iznang auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück.

Der TuS Iznang – gegründet am 3. Juni 1966 – hat seinen runden Jahrestag mit einem rauschenden Fest gefeiert. Dabei zeichnete Rolf Zimmermann als Vorsitzender mit Konrad Billi, Herbert Bruttel, Willi Engesser, Gisela Glaser, Leonhard Hepfer, Hans Honold, Paula Moser sowie Ewald und Kurt Zimmermann eine ganze Reihe Engagierter der ersten Stunde aus, schreibt der TuS in einer Mitteilung. „Gisela, früher hast Du immer Rad geschlagen, wenn wir uns begegnet sind, und hast damit deine besondere Lebendigkeit unter Beweis gestellt“, so Zimmermann bei der Auszeichnung. „Schade, dass das heute nicht mehr geht.“

Ja, schade – aber für Leistungsfähigkeit und Ausdauer gab es an diesem Abend viele Beispiele, wie die konditionsstarke Zumba-Truppe von Anja Jedelhauser mit ihren fetzigen Tanzeinlagen, und schließlich ganz junge: die großartigen Artisten vom „Circus Moosimo“, die unter der Leitung von Günter Merkel ihren Auftritt mit viel Charme zelebrierten und das Publikum zur Begeisterungsstürmen hinrissen. Seit zehn Jahren ist der unter der liebevollen Betreuung des ehemaligen Schulleiters eine besondere Truppe herangewachsen. „Der Günter Merkel darf nicht aufhören, er ist der beste Trainer auf der ganzen Welt“, machte eine der jungen Artistinnen ihrem Zirkusdirektor ein wunderbares Kompliment – wer will da schon ans Aufhören denken.

Nach seinem Rückblick auf bewegte fünf Jahrzehnte des TuS Iznang, der seinen ersten Sportplatz der tatkräftigen Initiative seiner Mitglieder verdankte und sich rasch zum breit aufgestellten Sportverein für die Gesamtgemeinde Moos entwickelte, gab Rolf Zimmermann das Mikrofon an die Gratulanten weiter: Albin Lang beglückwünschte den TuS stellvertretend für Bürgermeister Kessler, Laszlo Rusvai rühmte das Geburtstagskind im Auftrag des Leichtathletikbezirks Hegau Bodensee und Heike Halter sprach das Grußwort für den Turngau Hegau-Bodensee.

Im geselligen Teil konnten die Besucher selbst aktiv werden. Die Band Surprise servierte einen rockigen Ohrwurm nach dem anderen und so wurde die halbe Nacht ausgelassen und fröhlich getanzt.