Moos Tobias Volz (SPD) auf Wahlkampftour in Moos: Er will sich für die Pflege einsetzen

Tobias Volz (SPD) auf Wahlkampftour in Moos: Er will sich für die Pflege einsetzen

Bundestagskandidat Tobias Volz (SPD) lässt sich im Gespräch mit Betriebsleitern die Probleme der Gewerbetreibenden erläutern

Moos – Wo drückt die Gewerbetreibenden der Schuh? Dieser Frage ging jetzt der SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz bei einer Veranstaltung in Moos nach. Auf seiner Wahlkampftour im Wahlkreis suchte der das Gespräch mit Gewerbetreibenden in den Räumen von "Wein Jordan", um deren Probleme kennenzulernen.

Ganz fern liegt dem selbständigen Dienstleister in der Pflege das Thema nicht. Viele Dinge, die politisch zu verbessern sind, kennt Tobias Volz aus dem eigenen Alltag. Doch im Handwerk und anderen Berufssparten gibt es immer einzelne Probleme, zu denen sich der SPD-Bundestagskandidat äußern wollte. Dabei blieb er bewusst auf der regionalen Ebene, um sich nicht mit seinen Gästen über welt- und bundespolitische Themen zu verlieren.

Doch auch auf der Kreisebene, zu dem Volz bereits als Abgeordneter gehört, gibt es genügend dicke Bretter zu bohren. Genügend Anregungen konnte der Kandidat allemal einsammeln. Der Mangel an Arbeitskräften macht es vielen Betrieben in der Region schwer. Auch das kennt Tobias Volz aus seinem eigenen Berufsfeld allzu gut. "Egal wo ich hinkomme: Nirgendwo ist genügend Personal zu finden", stellte er fest. Die immer wieder aufkeimende Diskussion zur Flüchtlingsproblematik verknüpfte der SPD-Kandidat mit der Forderung, endlich ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, das Klarheit und eindeutige Regelungen bringt. Auf diese Weise könnten Menschen nicht nur integriert, sondern auch der Mangel an Arbeitskräften leichter behoben werden.

Ein weiteres Problem, das die Gewerbetreibenden vorbrachten, ist die zunehmende Bürokratie. Ein Handwerksmeister rechnete vor, dass er noch vor 15 bis 20 Jahren mit einem Drittel seiner heutigen Bürokräfte sein Personal verwalten konnte. Tobias Volz will sich im Falle einer Wahl besonders für das Thema Pflege in Berlin einsetzen. "Die hat dort bisher keine Stimme", moniert er. Den Pflegenotstand sieht Volz bereits jetzt. "Wir haben das Thema Pflege vernachlässigt", stellte er fest.