Moos Segelboot-Mast verbiegt Straßenlaternen

Beim Transport eines Segelboots ist der aufgestellte Mast an einem zwischen zwei Straßenlaternen gespannten Seil zum Aufhängen von Werbebannern hängen geblieben. Laut Bericht der Polizei soll das Boot am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr durch die Radolfzeller Straße transportiert worden sein. Während eine Straßenlaterne dabei nur leicht beschädigt wurde, hat sich die zweite Straßenlaterne bis auf das Deck des Segelbootes verbogen. An den Laternen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Ob auch am Segelboot Schäden entstanden sind, muss noch festgestellt werden.