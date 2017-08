SÜDKURIER- Zustellerin Regina Jäkle beendet ihre Tätigkeit. 53 Jahre lang hat sie in Weiler die Leser pünktlich mit der Zeitung versorgt.

Nach stolzen 53 Jahren hat jetzt Regina Jäkle aus dem Mooser Ortsteil Weiler das letzte Mal den SÜDKURIER in ihrem Heimatort ausgetragen. Ganze 32 Jahre lang stellte sie die Tageszeitung sogar im gesamten Teilort zu. Damit gehört die 83-Jährige zu den wenigen Zustellern, die diese Tätigkeit über 50 Jahre lang an sechs Tagen in der Woche ausgeübt haben.

An ihren ersten Arbeitstag kann sie sich noch heute gut erinnern. „Das war mein 30. Geburtstag“, verriet sie bei einer kleinen Feierstunde in ihren privaten Räumlichkeiten. Eigentlich hätte sie schon einen Tag früher anfangen sollen, doch damals fiel dieser Tag auf den Schmutzigen Dunschtig und kam daher nicht für sie in Frage. Später stellte sich Regina Jäkle als außerordentlich zuverlässige Kraft heraus. Ob Sommer oder Winter, ob Regen, kühle Temperaturen oder einfach nur zu einer nicht angenehmen Tageszeit – die Mutter ließ sich nicht davon abhalten, ab morgens um fünf Uhr den SÜDKURIER in ihrer Umgebung zuzustellen.

Selbst nach 53 Jahren hat sie die Freude daran nicht verloren. Es war viel eher die Vor- und Weitsicht, die sie jetzt zu dem Entschluss des Aufhörens gebracht hat. „Ich habe vor allem die Sorge im Winter auszurutschen“, verriet sie jetzt im Gespräch mit Regionalleiterin Rita Watz und Gebietsleiter Olaf Friebe. Beide waren persönlich zur Verabschiedung von Regina Jäkle nach Weiler gekommen, um sich im Namen des SÜDKURIER für die langjährige Zusteller-Tätigkeit zu bedanken. Die hat sich auch positiv auf das gesamte Befinden von Regina Jäkle ausgewirkt. Die 83-Jährige erfreut sich bester Gesundheit.

„Die Bewegung hat mir gut getan“, ist sie sich sicher. Dennoch freut sie sich nun auf etwas geruhsamere Morgenstunden: „Ich werde öfter mal ausschlafen.“ Regionalleiterin Rita Watz indes hofft noch auf einen Rückzug vom Rückzug der verdienten Mitarbeiterin. Denn der Entschluss, ihre Zusteller-Tätigkeit aufzugeben, ist Regina Jäkle nach eigenem Bekunden „sehr schwer gefallen“.