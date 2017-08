Moos Neuer Belag für die Kaiserstraße

Moos zieht die Sanierungsmaßnahmen in der Kaiserstraße vor. Sie kosten rund 700 000 Euro.

Ihrem Namen wird die Kaiserstraße in Moos derzeit nicht unbedingt gerecht. Der Oberflächenbelag ist in die Jahre gekommen. "Die Kaiserstraße ist in einem schlechten Ausbauzustand", attestierte jetzt Bürgermeister Peter Kessler auf Nachfrage des SÜDKURIER. Doch nicht der verbesserungswürdige Zustand, sondern eine andere Baumaßnahme in der Gemeinde sorgt nun dafür, dass die Kaiserstraße im kommenden Jahr saniert wird. Die von der Thüga AG vorgesehene Verlegung einer Gasleitung und eines Glasfaserkabels lassen es sinnvoll erscheinen, die Komplettsanierung 2017 anzugehen. Darunter fällt neben der Erneuerung der Fahrbahndecke unter anderem eine Kanalsanierung. Die bestehende Leitung ist zu klein dimensioniert und wurde vor knapp 20 Jahren behelfsmäßig saniert. Absenkungen und Undichtigkeiten im Kanal machen einen Austausch des Kanals daher notwendig. Dafür stellte Planer Burkhard Raff in der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrere Varianten vor. Dabei ging es vor allem um den Umgang mit dem Oberflächenwasser und um den Ausbau der Straße mit einem oder zwei Gehwegen.

Im Gemeinderat zeichnete sich dabei vor allem der Wunsch ab, die bisher vollkommen gerade Erschließungsstraße mit Baum- und Pflanzquartieren aufzulockern und die Straßenbreite von bisher sechs Metern auf 3,50 Meter zu reduzieren. Die versetzte Anordnung der Pflanzen lässt laut Planer eine Durchfahrt von Lastkraftwagen und Linienbussen weiterhin zu. Wie der Ausbau aussehen soll, wird zudem mit einer Anwohnernanhörung ausgelotet. Wie hoch die Kosten sind, ist bereits abzusehen. Die Gemeinde geht von rund 700 000 Euro aus. Davon entfällt allein über die Hälfte auf den Straßenausbau. Rund 130 000 Euro wird die Kanalsanierung mit dem Medienleerrohren kosten., 200 000 Euro entfallen auf die Oberflächenentwässerung.