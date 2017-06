Moos Motorradfahrer prallt auf entgegenkommendes Auto

Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Landesstraße 193 am Montagabend so schwer verletzt, dass er stationär ins Krankenhaus musste

Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer auf der Strecke von Schienen in Richtung Bankholzenin einer bergabführenden Rechtskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur geraten. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 52-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand laut Angabe der Polizei ein Schaden von etwa 12 000 Euro.