Moos Mooser Wasser wieder sauber

Die zwei Proben, die nach der Verunreinigung untersucht wurden, sind negativ. Das Wasser kann bedenkenlos getrunken werden.

Moos – Die Bürger aus dem Kernort Moos müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen. Am gestrigen Dienstag gab Bürgermeister Peter Kessler Entwarnung. Anfang der vergangenen Woche war in einem Hochbehälter bei einer Routine-Kontrolle durch den Wassermeister eine Verunreinigung festgestellt worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt habe man die betroffenen Haushalte angehalten, ihr Wasser abzukochen. Der betroffene Hochbehälter und das Leitungsnetz wurden gereinigt, das Wasser kurzzeitig mit Chlor versetzt, um einer eventuellen Verkeimung entgegen zu wirken. "Zwischenzeitlich wurde im Abstand von 24 Stunden zwei Proben genommen und durch das Institut Dr. Jäger untersucht. Beide Proben ergaben ein einwandfreies Trinkwasser, sodass die Gefahr einer Trinkwasserverunreinigung gebannt ist. Das Wasser kann uneingeschränkt zu allen Zwecken genutzt werden", teilte Bürgermeister Kessler mit.

In der Region ist es in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Stellen zu einer Verunreinigung des Wassers gekommen. Zuletzt mussten Bewohner des Stockacher Ortsteils Wahlwies ihr Wasser abkochen, weil das Wasser mit Bakterien befallen war. Wie es zu dieser Verunreinigung gekommen ist, das wisse man weder in Wahlwies noch in Moos. In Villingen-Schwenningen, wo Bürger seit rund zwei Wochen ihr Wasser abkochen müssen, soll die allgemeine Erderwärmung durch den Klimawandel schuld an dem Bakterienbefall sein. Dies sei jedoch in Moos eher unwahrscheinlich. Peter Kessler vermutet, dass es durch Arbeiten and er Quelle zu der Verunreinigung gekommen sein könnte. Es war auch nur der Kernort Moos betroffen, nicht die Ortsteile.