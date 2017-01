Moos Moos will den Radfahr-Streifen behalten

Testlauf auf der Landesstraße in Richtung Bankolzen stößt vorwiegend auf gute Resonanz. Die Regelung wird vorläufig beibehalten, aber als Höchstgeschwindigkeit gelten künftig 80 km/h.

Drei Jahre lang haben sich Autofahrer auf der Höri auf der Landesstraße zwischen Moos und Bankholzen auf neue Fahrbahnaufteilungen einstellen müssen. Im Zusammenhang mit einem bundesweiten Modellversuch zum Thema "Radfahr-Schutzstreifen außerorts" war die Strecke am Fuß des Schienerbergs ausgewählt worden, um nachvollziehbare Daten zu erheben. Statt einer üblichen Zweiteilung der Fahrbahn für die beiden Fahrtrichtungen, waren an beiden Seiten rund 1,30 Meter breite Radfahrstreifen aufgemalt worden, wie man sie in ähnlicher Art unter anderem in der benachbarten Schweiz kennt. Gleichzeitig wurde die Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich auf 70 Stundenkilometer reduziert.

Der Pilotversuch lief zum Ende des Jahres 2016 aus. Obwohl eine endgültige Auswertung auf Bundesebene noch nicht vorgenommen wurde, tendiert das Land Baden-Württemberg eher dazu, das Thema Radfahr-Schutzstreifen nicht weiter zu verfolgen. Das rief in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Moos durchaus Befremden hervor: "Ich weiß nicht, warum man die Ergebnisse nicht abwartet und dann entscheidet", sagte Bürgermeister Peter Kessler dazu.

Auch das Landratsamt Konstanz teilt diese Einschätzung. In einem Schreiben an die Gemeinde Moos äußert sich der zuständige Mitarbeiter wie folgt: "Insofern ist aus unserer Sicht die Aussage des Verkehrsministeriums aktuell nicht belegt und nicht nachvollziehbar." Analog der Einschätzung der zuständigen örtlichen Stellen (Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaulastträger und Polizei) ist auch die Verwaltung der Gemeinde der Ansicht, dass sich der Schutzstreifen im Grundsatz bewährt hat. Subjektiv hat sich laut der Verwaltung auch die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke verringert.

Zumindest diese Einschätzung sorgte im Gemeinderat für Diskussionsstoff. Anton Bandel (CDU), der als Handwerker in der Region tätig ist, befand: "70 Stundenkilometer auf dieser Strecke ist eine Frechheit. das ist etwas für Leute, die nicht auf der Höri arbeiten", sagte er. Andere wiederum sahen die Reduzierung in Kombination mit dem Schutzstreifen positiv: "Die Radfahrer haben sich deutlich sicherer gefühlt", erklärte Anne Overlack (RGL).

Die große Mehrheit stimmte anschließend für eine Kombination aus beiden Teilen, die so auch vom Landratsamt vorgeschlagen wurde. Sie sprachen sich für einen Verbleib des Schutzstreifens bei einer gleichzeitigen Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer aus. Das hat nicht zuletzt ganz pragmatische Gründe. Laut Landratsamt ist eine Entfernung der aufgemalten Streifen "technisch nicht befriedigend durchzuführen und auch sehr kostenintensiv", heißt es in dem Schreiben an die Gemeinde. Zudem wäre eine Neumaskierung der Fahrbahn erst bei einer zukünftigen Deckenerneuerung realisierbar, heißt es weiter. "Bis dahin sollte in jedem Fall an einem Schutzstreifen festgehalten werden", so die Einschätzung aus dem Landratsamt Konstanz.

Die Versuchsstrecke

Die Pilotstrecke zwischen Moos und Bankholzen war Teil eines bundesweiten Modellversuchs mit Radfahr-Schutzstreifen außerhalb von Ortschaften. Zunächst mussten sich Autofahrer an die ungewöhnliche Aufteilung der Fahrbahnfläche gewöhnen. Optisch existiert nur eine Fahrbahn für beide Fahrtrichtungen. Gleichzeitig gibt es an beiden Seiten rund 1,3 Meter breite Streifen, die im Bedarfsfall als Radweg dienen. Der Modellversuch lief über drei Jahre. (ja)