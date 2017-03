Moos Moos stoppt den Bau der Sporthalle

Die Kosten für den Bau der Sporthalle laufen aus dem Ruder. Deshalb beschließt der Gemeinderat von Moos in emotionaler Sitzung den Neustart des Projektes.

Mit einer Rolle rückwärts hat der Gemeinderat in Moos am Donnerstagabend mit großer Mehrheit das Bauvorhaben einer Sporthalle im Mooswald gekippt. Grund für die Entscheidung war ein dramatischer Anstieg der Kosten um mehr als ein Viertel der ursprünglich genannten 3,1 Millionen Euro. Selbst eine Liste hastig zusammengestellter Einsparungsmöglichkeiten durch das Planungsbüro konnte das Zerwürfnis zwischen dem Gemeinderat und den Planern nicht mehr kitten. Bei drei Gegenstimmen stimmte das Gremium für den Stopp der aktuellen Planungen und eine Neuaufnahme der gesamten Überlegungen.

Eigentlich hatte die Sitzung für den Gemeinderat im Mooser Rathaus hoffnungsvoll begonnen. Mit über 20 Zuhörern waren so viele Gäste wie seit langem nicht mehr zu einer Ratssitzung gekommen. Am Ende wurden sie Zeugen einer beinahe schon historischen Entscheidung. Denn der Bau einer Sporthalle war in Moos schon Lange ein echtes Politikum und Dauerthema. Über zwei Jahrzehnte wünschte man sich eine derartige Sportstätte und im Jahr 2015 entschloss sich der Rat angesichts der guten Finanzlage zu dem Bau. Am Donnerstag nun kippte man die bisherigen Planungen, weil man sich vom beauftragten Planungsbüro geradezu getäuscht gefühlt hat.

Der Vertreter des Büros KTL, Wolfgang Teuchert, musste sich daher markige Worte gefallen lassen. Nachdem er eine Liste mit möglichen Einsparungen präsentiert hatte, die gegenüber der zuletzt genannten Summe von 4,4 Millionen Euro rund 612 000 Euro weniger betragen hätte, ergriffen mehrere Ratsmitglieder das Wort. Artur Fritz (UWV) zum Beispiel tadelte die Vorschläge mit dem Kommentar: "Das ist doch nur noch ein reduzierter Schuppen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist doch nicht mehr das, was sie zuerst wollten." Ähnlich markig fielen die Wortmeldungen seiner Fraktionskollegen aus. Frank Riester: "Man kommt schon ins Grübeln, wenn sich von Heute auf Morgen die Kosten um 1,4 Millionen Euro erhöhen. Man hat sich hier einfach vergaloppiert." Sogar der Vorwurf, mit geschönten Zahlen in den Wettbewerb gegangen zu sein, stand im Raum.

Dem entgegnete Planer Wolfgang Teuchert: "Ich muss mich dagegen verwahren, dass wir die Halle künstlich heruntergerechnet haben." Am Ende brachte Karlheinz Bölli mit einem Satz die Stimmung vieler Gemeinderäte zum Ausdruck: "Das Vertrauen ist auf dem Nullpunkt", sagte er.

Gleichwohl wollten andere die unglückliche Situation pragmatisch angehen. Anja Fuchs (RGL) vertrat die Ansicht, dass es "wahnsinnig schade wäre, wenn man die Halle jetzt nicht bauen würde". Die Vereine sendeten ebenfalls ein klares Signal aus. Alle sprachen sich grundsätzlich für eine Sporthalle aus. Rein finanziell wäre der aktuelle Zeitpunkt sicherlich nicht der ungünstigste. Die Umsetzung würde in diesem Jahr mit knapp 600 000 Euro gefördert. Kämmerer Roland Mundhaas rechnete zudem vor, dass ein anderes Bauwerk mit den gleichen Kosten um diesen Betrag teurer würde. Doch selbst diese Aussichten hielten die große Mehrheit des Rates nicht davon ab, die aktuellen Planungen zu verwerfen und noch einmal von vorne zu beginnen. Zehn der 14 Stimmberechtigten sprachen sich gegen die Fortführung der Planung aus.

Kostenentwicklung

Erste Schätzungen gingen von etwas weniger als drei Millionen Euro für die Sporthalle in Moos aus. Zuletzt nannte das Planungsbüro KTL, das bereits Sporthallen in Konstanz und anderen Gemeinden der Region geplant hat, die Summe von 4,4 Millionen Euro. Selbst bei einer steuerlichen Rechnung des Bruttobetrages kommt man so auf Kosten von rund 3,8 Millionen Euro. Die Gemeinde Moos hätte das Geld sogar zur Verfügung. So sind knapp drei Millionen Euro (netto) in der mittelfristigen Planung eingestellt. Dazu kommen verbesserte Finanzen in Höhe von rund 800 000 Euro. (ja)