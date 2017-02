Moos Moos schafft Platz für weitere Wohnungen

Auf einer Fläche von 3,16 Hektar sollen in den kommenden Jahren am Nordrand des Mooswaldes vorwiegend Einfamilien- und Reihenhäuser entstehen.

Nachdem in der Gemeinde Moos weiterhin ein Bedarf an Baugrund besteht, möchte der Gemeinderat ein weiteres Baugebiet auf den Weg bringen. Ein erster Schritt dazu wurde in der jüngsten Ratssitzung getan. Dort wurde ein Vorentwurf zum Bebauungsplan Eichweg III vorgestellt.

Während die genauen Parameter der Ausführung dort noch vollkommen offen gestaltet sind, verrät der Entwurfsplan dennoch schon einiges über die künftigen Möglichkeiten. Das Gebiet wird die Lücke zwischen den bisher erschlossenen Bereichen der Baugebiete I und II am Nordrand des Mooswaldes schließen. Damit liegt es zwischen einem Gewerbe-Mischgebiet (Eichweg II) und einem reinen Wohngebiet (Eichweg I). Das künftige Baugebiet umfasst eine Fläche von 3,16 Hektar, auf der sich bisher zwei Acker- und zwei Grünflächen befanden.

Eine Umweltanalyse im Vorfeld der Planung hat ergeben, dass zumindest ein kleiner Biotopstreifen, der von Nord nach Süd verläuft, erhalten bleiben sollte. Er dient unter anderem Fledermäusen auf dem Weg zu ihren Nahrungsgründen im Mooswald. Das Plangebiet ist relativ feucht. Aus diesem Grund hatte man bereits in den anderen beiden Baugebieten das Niveau für die Gebäude etwas angehoben. Grundsätzlich soll der Eichweg III als Wohngebiet ausgeführt werden. Ein kleiner angrenzender Teil zum bestehenden Mischgebiet soll ebenfalls eine Mischnutzung ermöglichen.

Vorgesehen sind Einfamilien- und Reihenhäuser. Zudem könnten bei Bedarf Mehrfamilienhäuser bis zu einer maximalen Größe von sechs Wohneinheiten entstehen. Bürgermeister Peter Kessler ließ in der Sitzung schon einmal erkennen, was er sich vorstellt: "Ich wünsche mir einen Investor, der die Wohnungen nicht verkauft, sondern vermietet", sagt er. Mit dem Beschluss gab der Gemeinderat den Weg für den Bebauungsplan frei. Mit einer Umsetzung ist in rund 1,5 Jahren zu rechnen, wie Stadtplanerin Bettina Nocke wissen ließ. Zunächst einmal wurde die Verwaltung damit beauftragt, eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Behördenanhörung in die Wege zu leiten.