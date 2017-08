Moos Moos sagt Ja zur Flurneuordung

Der Bodenseeradweg ist künftig geteert. Neue Verbindung zwischen Weiler und Moos.

Mit der Bestätigung einer neuen Entwurfsfassung des Wege- und Gewässerplanes hat die Gemeinde Moos in ihrer jüngsten Ratssitzung noch einmal ihren Wunsch nach einer Flurneuordnung bekräftigt. Der Wege- und Gewässerplan sieht die Befestigung des Bodenseeradweges zwischen Moos und Iznang mit einem Teerbelag vor.

Der Radweg ist vor allem in Sommer stark frequentiert und auch bei Touristen sehr beliebt. Künftig können Radler in diesem Bereich auf drei Metern Wegbreite ihre Strecke zurücklegen. Eine ganz neue Verbindung sieht der neue Wegeplan ebenfalls vor. Vorgesehen ist ein Rad- und Fußweg zwischen Weiler und dem Radweg entlang der Landesstraße 192. Dadurch umfahren sie den gefährlichen Bereich der Schorengasse in Iznang, die über keinen Radweg verfügt. Der Wunsch nach dieser Verbindung besteht schon lange, weil auch viele Schüler der Grundschule in Weiler diese Strecke zurücklegen müssen.

Die Träger der öffentlichen Belange inklusive des amtlichen und privaten Naturschutzes haben dem Entwurf des Wege- und Gewässerplanes unter der Maßgabe von Ausgleichsmaßnahmen zugestimmt. Eine davon ist die Verlegung des Nettenbaches, der von Weiler kommend am westlichen Ortsrand von Iznang entlangfließt und schließlich in den Untersee mündet. Dieser soll genutzt werden, um den teilweise parallel verlaufenden Bützigraben mit mehr Wasser zu versorgen. Bisher fällt der Bützigraben immer wieder der Trockenheit zum Opfer und erfüllt seine ökologische Aufgabe nur bedingt. Technisch ist die Verlegung des Nettenbaches laut der Unteren Wasserbehörde möglich.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich nach den jüngsten Änderungen auf rund 530 000 Euro. Da aufgrund der zusätzlichen ökologischen Leistungen ein Mehrwert im Verfahren erzielt wird, ergibt sich ein Gesamtfördervolumen von etwa 76 Prozent. Der Restbetrag, der von der Gemeinde Moos aufzubringen ist, ist bereits im Haushaltsplan 2017/2018 berücksichtigt. Offen ist noch, wann die Maßnahme umgesetzt wird. Vor allem die Tatsache, dass hierbei Genehmigungen von Seiten der Europäischen Union notwendig sind, lassen eine rasche Umsetzung eher unwahrscheinlich erscheinen. "Ob das nun 2017, 2018 oder später umgesetzt wird, kann ich nicht sagen", erklärte Bürgermeister Peter Kessler auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Weg nach Bohlingen

Derzeit wird, nach Jahre langer Planung, bereits ein anderes Radweg-Projekt auf der Höri umgesetzt: Die Verbindung von Moos zum Singener Stadtteil Bohlingen. Bereits vor 15 Jahren hatte der damalige Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg angekündigt, der Radweg solle im Jahr darauf fertig sein. Ein neu aufgelegter Fördertopf zum Radwegebau im Land sorgte im Sommer schließlich für die Umsetzung. Noch bis voraussichtlich 16. Dezember ist die L 222 zwischen Moos und Bohlingen gesperrt. Laut Regierungspräsidium hat das Land 800 000 Euro für den Bau in die Haushalte 2016 und 2017 eingestellt. (sk)