Moos Küchenfest in Moos: Köche begeistern rund 120 Gäste

Die Küchenfeste im "Grünen Baum" sind beliebt und ziehen viele Besucher an. Dieses Mal gab es ein Essen mit neun Gängen.

Alle Jahre wieder gelingt es Hubert Neidhart mit seinem Team in Moos kulinarischen Glanz in den grauen November am See zu bringen – mit den Küchenfesten in „Grünen Baum“. Mit 120 Gästen waren die Gasträume voll, aber auch in der Küche ging es bei zehn Köchen eng zu und es sollte im Laufe des Abends noch enger werden. Im Sport würde man von einer Bezirksauswahl der Köche reden, die Hubert Neidhart zu sich einlädt, um beim Küchenfest die Gäste zu verwöhnen. Das Köche-Team bestand vorwiegend aus der festen Mannschaft der Neidhart-Küche und einigen kompetenten Hobby-Köchen, die am Herd in Moos bei ähnlichen Gelegenheiten schon öfter Überzeugendes geboten hatten wie etwa Andreas Schuler von den SÜDKURIER-Köchen.

Das Ergebnis, die neun Gänge, konnte sich sehen lassen und passte bestens zum Stil des „Grünen Baum“ – schnörkellos, saisonal, regional und lecker. Einer der Hauptgänge begrüßte die Gäste schon vor der Tür des Hauses, denn auf der Terrasse drehte sich schon ein Spanferkel auf dem Grill. Das Neun-Gänge-Menü startete mit Schleienmousse, Selleriecarpaccio und gegrillltem Ziegenkäse. Über Tapas von Vorarlberger Riebel mit gebeizter Lachsforelle und Kalbszüngle, Maronen-Kokosschaumsuppe und geeister Bloody Mary näherte man sich den Höhepunkten. Zunächst die Fisch- und Meeresfrüchte-Variation von Sous-Chef Simon Kübler, danach dann das Spanferkel mit Pilz-Risotto. Nach Mitternacht schloss dann der Nachtisch – Pana Fritta, Cassata und Schokomousse – den kulinarischen Teil ab. Für den musikalischen Teil des gelungenen Festes waren, fast schon traditionell im „Grünen Baum“, die „Schlegele Kings“ verantwortlich und sie sorgten dafür, dass einige Gäste schon wieder Kalorien beim Tanzen abbauen konnten.

Essen, Trinken und Musik bei fast schon familiärer Atmosphäre – Hubert Neidhart ist mit seinem Team, seinen kochenden Gastköchen und den „Schlegele Kings“ ein echtes Fest gelungen. Am kommenden Samstag kommt es zur zweiten Auflage des Jahres, allerdings sind längst alle Tische vergeben.