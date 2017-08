Moos Kinder tauchen in die Welt der Bienen ein

Kinder tauchen in die Welt der Bienen ein

Acht Kinder nehmen im Rahmen des Mooser Ferienprogramms an einer Einführung in die faszinierende Welt der Bienen teil. Ein Besuch bei den Stöcken von Margit Müller.

Wie entsteht der Honig im Glas überhaupt? Etwas schüchtern sitzen die Kinder am Tisch und lauschen den Worten Klaus Pfeifers. Der Imker, der seit ein paar Jahren keine eigenen Bienenvölker mehr hat, bindet die Kinder ein, stellt Fragen. Bald ist das Eis gebrochen. Von der Größe einer Biene, den Aufgaben der Arbeiterbienen bis hin zur Drohne und Königin, entfaltet sich eine beeindruckende Welt, die Welt der Bienen. 30 Stundenkilometer schafft eine Biene im Flug. "Etwa so viel wie ihr, wenn ihr kräftig in die Pedale eurer Fahrräder tretet", sagt der Imker zur Veranschaulichung. Die Bienenstöcke auf dem Gelände gehören Margit Müller.

Schon der Vater von Margit Müller war Imker. Seit 30 Jahren ist sie nun schon aktiv und produziert Honig. Die Bankholzerin lädt immer wieder Kinder ein, um ihnen die Faszination der Imkerei näher zu bringen. Sie ist Naturliebhaberin und genießt es, den Kindern etwas zu vermitteln. Genauso auch Klaus Pfeifer. In seinem lebhaften Vortrag zeigt er den Aufbau des Bienenkastens, zieht die Schutzkleidung an und lässt Blütenpollen herumreichen. Die Bienen liefern nicht nur Honig, sondern bestäuben viele Pflanzen. Das ist wichtig für das Ökosystem. "Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass, wenn morgen alle Bienen weg sind, es dann nur noch ganz wenig Obst und Gemüse gibt. Das kann über Zeit sogar zu Hungersnöten führen", erklärt Klaus Pfeifer den jungen Besuchern.

Klaus Pfeifer führt die Kinder an den Bienenstock heran. Durch eine Glasscheibe kann man die Tiere beobachten. "Sucht mal nach den Drohnen. Die sind schlanker und deutlich größer als die anderen", sagt er. Eifrig suchen die Kinder und freuen sich jedes Mal, wenn sie wieder eine entdecken. Angst haben die Kinder nicht. Manche wollen jetzt sogar auch Imker werden. "Ich mag die Bienen. Sie liefern uns Honig und helfen der Umwelt", sagt der achtjährige Paul.

Informationen zur Imkerei: www.badische-imker.de