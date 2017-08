Moos Kein Hallenbad mehr in Moos: Zukunft von Schwimmkursen ist ungewiss

Mit dem Hotelverkauf fällt das Mooser Hallenbad weg und es gibt keine Möglichkeit mehr, vor Ort schwimmen zu lernen. Hans Breyer von der DRLG beobachtet auch den gefährlichen Trend, dass viele alte Bäder schließen und weniger Kinder das Schwimmen lernen.

Für die DRLG in Moos ist es ein herber Verlust: Mit dem Verkauf des Hotelkomplexes "Gottfried" verschwindet in Moos nicht nur ein beliebtes Restaurant, sondern auch das angeschlossene Hallenbad des Hauses. Hier erlernten in den vergangenen 45 Jahren ganze Generationen von Bewohner der vorderen Höri, Radolfzell und Bohlingen das Schwimmen.

Seit dem 1. Dezember gehört die Schwimmstätte, die eigentlich für die Gäste des Hauses gebaut wurde, nun der Vergangenheit an. Klaus Neidhart hat das Hotel samt des Restaurants, dass einst von seinem Vater errichtet wurde, verkauft. Es wird in eine Wohnbebauung umgewandelt. Damit verschwinden nicht nur Erinnerungen, sondern auch Möglichkeiten für die Zukunft. Für Hans Breyer, der seit dem Bau des Hallenbads im "Gottfried" dort Kindern aber auch Erwachsenen das Schwimmen beigebracht hat, bedeutet die Umwandlung vor allem eins: "Ich befürchte, dass künftig wieder mehr Menschen nicht schwimmfähig sind", sagt der ehemalige Vorsitzende der DLRG-Gruppe in Moos. Mit der Sorge formuliert er einen Trend, der sich bereits jetzt schon bundesweit andeutet: Weil überall öffentliche Hallen- und Schwimmbäder geschlossen werden, nehmen die Möglichkeiten für das Erlernen des Schwimmens ab.

Viele der in 60er- und 70er-Jahren errichteten Anlagen werden in erster Linie aus Kostengründen ersatzlos geschlossen. Hans Breyer prophezeit daher "über kurz oder lang werden wir wieder mehr Todesfälle zu beklagen haben", sagt er. Grundsätzlich ist die Schwimmfähigkeit junger Menschen am Bodensee generell höher, als in anderen Regionen von Deutschland. Rund 80 Prozent der Schüler in den ersten beiden Jahrgangsstufen können bereits Schwimmen. Der Schulunterricht ist laut Hans Breyer nur bedingt dazu geeignet, die sehr starken Unterschiede bei den Fähigkeiten der Kinder aufzuheben. Dazu reicht in der Regel weder das Personal noch der zeitliche Aufwand. Bisher konnte das unter anderem im Hallenbad des "Gottfried" aufgefangen werden.

Mehrere tausend junger Hörianer, Radolfzeller und Bohlinger haben bei Hans Breyer und seinen Kollegen von der DLRG das Schwimmen von Grund auf erlernt. "Wenn Herr Neidhart das nicht ermöglicht hätte, wäre es dazu gar nicht gekommen", stellt er fest. Weil das Becken für Kinder eigentlich mit seiner Tiefe von 1,30 Meter zu tief war, konnten nach Abschluss des Kurses "alle Kinder wirklich Schwimmen".

Die drei Kurse, die die DLRG Moos pro Jahr dort abgehalten hat, in andere Bäder zu verlegen, ist nicht einfach. Weder auf der Mettnau noch im Höri-Hotel in Hemmenhofen sind die Kapazitäten frei, die dafür benötigt würden. Neben der Schwimmfähigkeit der Schüler bekomme auch die DLRG selbst irgendwann die Folgen zu spüren. "Wenn hier die Grundausbildung fehlt, dann haben wir später auch keine Rettungsschwimmer", mahnt Hans Breyer deshalb.

Zur Person

Hans Breyer, 64, ist seit 1969 Mitglied bei der DLRG. Dabei war er von Anfang an im Vorstand aktiv. Als Schriftführer, Kassierer und Stützpunktleiter durchlief er verschiedene Posten. Von 1973 bis 2013 war er der Vorsitzende der DLRG in Moos. (ja)