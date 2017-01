Radolfzell/Moos-Iznang Hund und Katze als ziemlich beste Freunde: Charlie und Tiggi sind unzertrennlich

Serie "An der Seite von": Hunde und Katzen gehen sich meist lieber aus dem Weg. Der Collie Charlie und Kater Tiggi sehen das anders. Die beiden sind manchmal sogar unzertrennlich.

Die beiden sind wie Hund und Katz – so nennt der Volksmund ein Pärchen, das Mühe hat, in Frieden miteinander zu leben. Und tatsächlich ist die Körpersprache von Hunden und Katzen oftmals gegensätzlich: Wedelt ein Hund mit dem Schwanz, dann zeigt er damit in der Regel Freude an. Der zuckende Schwanz einer Katze hingegen verheißt nichts Gutes. Katzen schnurren aus Behaglichkeit, Hunde knurren aus Abwehr. Und trotzdem können die unterschiedlich gelagerten Tiere Freundschaft schließen, wird in der Fachliteratur betont. Ganz leicht sei es, wenn sie gemeinsam groß werden. Denn Kätzchen und Welpen nähmen einander nicht als Gefahr wahr.

Charlie und Tiggi sind ein eindrückliches Beispiel hierfür. Der britische Collie und der Maine Coon Kater sind als Tierbabys zu Carmen Seitner und ihren Söhnen Linus und Fabian gekommen. Die Familie lebt am Rand von Iznang, nahe des Seeufers. Ein Idyll für Mensch und Tier. Ganz bewusst hat Carmen Seitner sich für die beiden Tiere entschieden. Sie hat sich informiert, welcher Hund gut zu ihren damals noch kleineren Kindern passen würde. Collies hätten ideale Eigenschaften als Familienhund, erfuhr sie damals: Intelligenz wird ihnen zugesprochen, Sanftmut, Loyalität. Sie seien beschützend und freundlich.

Wenn man den beige-weißen Charlie im Wohnzimmer der Familie erlebt, scheint das zu stimmen. Für den Fototermin wechselt er bereitwillig des Öfteren den Platz und nimmt die gewünschte Pose ein. Macht sogar Anstalten, auf Wunsch der Fotografin ein Spielchen mit Tiggi zu beginnen. Doch der Kater zeigt sich distanziert. Katzen haben eben ihren eigenen Kopf. Gleich einem verständnisvollen Ehepartner, der nach langen Jahren des Zusammenlebens die kleinen Eigenarten seines Lebensgefährten kennt und respektiert, toleriert Charlie die kühle Seite seines Freundes. Das sei jedoch nicht immer so, erzählt Carmen Seitner. Als Tierkinder seien die beiden unzertrennlich gewesen. Sie zeigt Bilder, auf denen die beiden miteinander spielen. Sie ziehen an einer Schnur, spielen mit Bällen, balgen miteinander. Manchmal ist nur ein einziges beige-weißes langhaariges Knäuel zu erkennen.

Als Tiggi Anfang 2010 zur Familie stieß, war Charlie bereits einige Monate Familienmitglied. Charlie ist im Oktober 2009 geboren. „Tiggi passte in eine Hand“, erinnert sich Carmen Seitner. Charlie war ganz vorsichtig mit ihm. Doch den kleinen Kater packte zuerst einmal die Angst, als er seinem zukünftigen Freund gegenüberstand. Er stellte das Fell auf und spuckte den Hund an. Charlie nahm Reißaus. Von den anfänglichen Annäherungsschwierigkeiten ist nichts übrig geblieben. Zu Missverständnissen kommt es nur noch ab und an, wenn Charlie ganz in Hundemanier an Tiggis Allerwertestem schnüffelt. Dann flieht Tiggi vor solch despektierlicher Indiskretion auf den Kirschbaum vor dem Haus. Doch zu allermeist leben die beiden in ruhigem Einvernehmen miteinander. Manchmal wagen sie noch ein gemeinsames Spielchen, obwohl die Würde des Alters sie mittlerweile ruhiger gestimmt hat. Wer wollte da keinen Vergleich zu uns Zweibeinern ziehen?

Die Maine Coon-Katze

Kater Tiggi ist eine Maine Coon-Katze. Diese stammt ursprünglich aus dem Nordosten der USA. 1985 wurde sie von dem US-amerikanischen Bundesstaat Maine zur Staatskatze ernannt. Maine Coons sind relativ große Katzen. Neben der Norwegischen Waldkatze und der Ragdoll zählen sie zu den größten und schwersten Hauskatzen. Sie gelten als besonders freundlich und anhänglich. Auch Kindern gegenüber zeigen sie sich geduldig. Ein aggressives Verhalten gilt als ausgesprochen selten. Aufgrund ihrer Größe und ihres Verhaltens werden die Maine Coon auch als "gentle giants" (sanfte Riesen) bezeichnet. (rei)