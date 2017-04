Radolfzell Höri-Fischer spüren erneut den Felchen-Mangel

Ostern ist für Fischer am Bodensee eine wichtige Verkaufszeit. Doch auch in diesem Jahr gibt es weniger Felchen zu fangen als früher.

Wenn sie auf dem Tisch liegen, geht alles ganz schnell. Mit wenigen Schnitten und flinken Händen nimmt Albin Lang aus Iznang im Halbminutentakt einen Fisch nach dem anderen aus und filetiert sie alle gleich auch noch. So ist es dem Berufsfischer am liebsten. Doch längst nicht alle Tage kommt Lang mit einem auch nur halbwegs erträglichen Fang nach Hause. Dabei wäre es gerade in den vergangenen Tagen besonders wichtig gewesen. Denn schließlich gehört das Osterfest mit seinem Karfreitag im katholisch geprägten Bodenseeraum zu einem traditionellen Tag des Fischessens. Für Albin Lang und seine fünf verbliebenden Berufsfischerkollegen auf der Höri gehörte das Osterfest in der Vergangenheit daher immer zu einer wichtigen Verkaufsphase innerhalb des Jahres.

"Das Osterfest ist für uns wichtig, ebenso wie das Weihnachtsgeschäft", sagt Lang. Für ihn selbst lief es in diesem Jahr ganz passabel, wenngleich er längst nicht mehr so viele Fische fängt wie noch vor zehn Jahren. Genau das ist das Grundproblem, das die Berufsfischer am Bodensee quält. Sie können längst nicht so viel Fische fangen, wie sie eigentlich verkaufen könnten. Und das gilt praktisch über das gesamte Jahr: "Die Felchennachfrage bekommen wir nie abgedeckt", sagt Albin Lang. Seinen Kollegen Wilhelm Böhler aus Hemmenhofen hat es zu diesem Osterfest besonders böse erwischt. Am Gründonnerstag hatte er keinen einzigen Fisch in seinen Netzen. Die Stimmung ist entsprechend mies. "Davon kann man mittlerweile einfach nicht mehr Leben", sagt er zerknirscht.

Für ihn und die anderen Berufsfischer ist das Problem eindeutig ein politisches. Denn der Untersee hat mittlerweile so wenig Nährstoffe, dass die in den Brutanstalten herangezogenen Jungfische nicht genügend zu Fressen fänden. "Deshalb wachsen sie nur sehr langsam oder bleiben einfach zu klein", erklärt Albin Lang. Wilhelm Böhler wünscht sich deshalb, dass man dem See über die Kläranlagen wieder etwas mehr Phosphat zuführt. "Ein paar mehr Prozent würden wahrscheinlich schon reichen. Das könnte man doch wenigstens ausprobieren", sagt er. Die wenigen Fischer, die es noch auf der Höri gibt, haben es auch in anderer Hinsicht schwer: Das alte Reichenauer Fischrecht gestattet es ihnen nur in sehr kleinen und klar definierten Gebieten die Netze auszulegen, während die Berufskollegen von der Reichenau den gesamten Untersee nutzen dürfen.

Große Einigkeit herrscht indes zu einem Thema, was eine vom Handel vorgebrachte Idee angeht. Von sogenannten Fischzuchtfarmen im Bodensee hält keiner der Berufsfischer etwas. "Das wäre unser Todesstoß", ist sich Wilhelm Böhler sicher. Sie alle lieben nicht nur ihren Beruf und das Leben auf dem See, sondern möchten auch weiterhin natürlich gewachsenen Fisch anbieten können. Ein Zukauf kommt für die meisten deshalb auch nicht in Frage. Albin Lang möchte zudem nicht glauben, dass seine Zunft dem Untergang geweiht ist: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großer See nicht ein paar Berufsfischer ernähren kann." Die Haltung hat in seiner Familie Tradition. Er ist bereits in dritter Generation Fischer und auch sein 21-jähriger Sohn ist momentan in die Tätigkeiten mit eingebunden.

Alternativen zum Felchen

Der Berufsfischer Albin Lang vermag zwar nicht zu progrnostizieren, wie es mit der Felchen-Misere der Fischer weitergeht. Allerdings kennt er Alternativen zu den aktuellen Fischlieblingen. Neben dem Felchen und den Barschen schwimmen im See noch weitere Fischarten, die durchaus mehr Beachtung verdienen, als das bisher der Fall ist. Hechte, Barben, Schleien, Rotaugen und Karpfen sind derzeit zwar nicht unbedingt die begehrtesten Fische, sind jedoch auch gute und wertvolle Speisefische. (ja)