Moos Gemeinde Moos feiert: Die Bürger freuen sich über den ersten Gasanschluss

Rund 100 Besucher waren in Moos beim Fest der ersten Flamme zur Feier des Anschlusses der Gemeinde ans Gasnetz. Moos bekommt flächendeckende Versorgung. Bisher sind zehn von 30 Kilometern Leitung verlegt.

Mit einem Fest der ersten Flamme feierte die Gemeinde Moos am Dienstag gemeinsam mit dem Energieversorger Thüga Energienetze GmbH den Anschluss der Kommune an das überregionale Erdgasnetz. Dem kleinen Festakt am westlichen Ortseingang von Moos, aus Richtung Bohlingen kommend, wohnten rund 100 Mooser bei.

Bürgermeister Peter Kessler entzündete mit Markus Kittl, Mitglied der Geschäftsleitung der Thüga Energienetze GmbH, symbolisch die erste Flamme. Vor allem aber zeigte er sich erfreut über den aus seiner Sicht historischen Schritt. Denn während Gasanschlüsse in größeren Städten bereits vor 60 Jahren üblich wurden, mussten sich die Einwohner auf der vorderen Höri bisher gedulden. Während die Gemeinde in diesem Bereich also ein echter Nachzügler ist, ist sie in anderer Hinsicht sehr fortschrittlich. Als eine der ersten Kommunen im Landkreis überhaupt wird Moos im gleichen Zug ein flächendeckendes Glasfasernetz erhalten. "Ich freue mich über diese Infrastruktur", sagte Kessler hochzufrieden. Schon kurz nach seinem Amtsantritt vor rund 18 Jahren nahm er Kontakt zu Gasanbietern auf, um den Anschluss in die Wege zu leiten. Knapp zweieinhalb Amtsperioden später ist er nun am Ziel angelangt.

Bei der Erschließung wurden bisher elf Erdgas-Netzanschlüsse und 13 Glasfaser-Anschlüsse realisiert. Insgesamt liegen aktuell 120 Anträge vor. Das erklärte Ziel der Thüga ist laut Markus Kittl die Einrichtung von 300 Hausanschlüssen. Die Trassenlängen erstrecken sich nach Abschluss der Erschließung auf eine Gesamtlänge von 30 Kilometern, bisher wurden zehn Kilometer verlegt. Das Investitionsvolumen für das Gesamtprojekt (Gas und Glasfaser) beträgt rund 3,5 Millionen Euro. "Perspektivisch kann jedes Haus angeschlossen werden", kündigte Kittl an. Die zeitgleiche Energiewende und Digitalisierung hat allerdings auch ihren Preis. "Wir graben mal eben einen Ort um", scherzte das Mitglied der Thüga-Geschäftsleitung. Für die Umwelt bedeutet die Umstellung von 150 Haushalten von Öl auf Gas eine enorme Einsparung an Kohlstoffdioxid. Denn laut Markus Kittl bräuchte es rund 600 Bäume, also eine Fläche von etwa fünf Fußballfeldern, um das Kohlstoffdioxid umzuwandeln, das so viele Haushalte bei der Verwendung von Öl produzieren.

Der frühzeitige Anschluss an das Gas- und Glasfasernetz ist bei der Ersterschließung deutlich günstiger, als nachträglich. Der Umstieg auf Gas muss dennoch nicht zeitgleich stattfinden. "Die Umstellung der Heizung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen", sagte Markus Kittl. Auch bei dem Glasfaser-Anschluss müssen sich die Kunden noch ein wenig gedulden. Denn zunächst muss werde noch ein Betreiber des Glasfasernetzes gesucht, das derzeit aufgebaut wird. Die Thüga seinerseits schafft nur die Voraussetzungen für den schnellen Internetanschluss. Als zeitliche Perspektive nannte der Bürgermeister gegenüber dem SÜDKURIER für den Gasanschluss das Ende des Jahres 2018. "Da will man dann in Iznang angekommen sein", sagte er. Der Teilort wird der letzte der insgesamt vier Ortsteile von Moos sein, der den Gasanschluss erhält.

Die Leitungen werden von Moos über das Gewerbegebiet Mooswald zunächst nach Bankholzen und dann über Bettnang nach Weiler verlegt. Von dort wäre auch ein Anschluss nach Gaienhofen möglich, dass bisher ebenfalls keinen Gasanschluss besitzt. "Die Pläne der Thüga kenne ich aber nicht", sagte Kessler auf Nachfrage hierzu. Bereits im Juni soll die Hauptleitung am Ortseingang von Bankholzen liegen. Der Ausbau in den Ortsstraßen von Moos beginnt ebenfalls in diesem Jahr. Gleiches gilt nach Auskunft des Bürgermeisters auch für den Teilort Bankholzen: "Je nachdem wie groß das Interesse ist, wird vermutlich auch in Bankholzen der ein oder andere Hausanschluss gemacht", so Peter Kessler. Die Arbeiten laufen seit Juni 2016.

Anbieter und Leitungen

Die Thüga Energienetze GmbH ist ein überregionaler Betreiber von Erdgas- und Stromnetzen in mehr als 120 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Nun gehört auch Moos dazu. Das Unternehmen hat ein 5500 Kilometer langes Versorgungsnetz und 210 Mitarbeiter. In Moss und seinen Teilrorten ist eine 30 Kilometer lange Trasse anvisiert. Zehn Kilometer davon liegen bereits. (sk)