Moos Der Feuerwehr in Moos geht das Personal aus

Die Mooser Feuerwehr will enger mit Nachbarwehren arbeiten. Vor allem die Verfügbarkeit am Tag ist ein großes Problem, da viele auswärts arbeiten.

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der Gemeinde Moos hat es jetzt an den Tag gebracht. Die Personaldecke der freiwilligen Helfer ist mittlerweile so dünn, dass man in der Zukunft ernsthaft über eine engere Kooperation mit den Nachbargemeinden nachdenken muss, um die notwendige Anzahl der Feuerwehrangehörigen für einen Einsatz zusammenzubringen. Insbesondere die Tagesalarmierung macht den Fachleuten Sorgen. Von den derzeit 47 aktiven Helfern in der Gemeinde Moos müssten rein rechnerisch 17 für den ersten Einsatz zur Verfügung stehen. Dies stellt bereits die untere Grenze nach den Vorgaben des Landesfeuerwehrverbandes in Baden-Württemberg dar. Das Feuerwehrgesetz des Landes fordert aber "eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Gemeindefeuerwehr" ein.

Bei der Feuerwehr in Moos hat man die Problematik längst auf sich zukommen sehen. In der Vergangenheit hat man vor allem auf die Jugendarbeit gesetzt: "Wir machen viel Jugendarbeit, damit das Personal zur Verfügung steht", erläuterte Feuerwehrkommandant Karl Wolf in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Noch viel schwieriger ist es laut seinen Angaben sogenannte Quereinsteiger, die erst im berufsfähigen Alter zur Feuerwehr stoßen, für die Tätigkeit zu gewinnen. Im Bewusstsein dieser Tatsache hatte man bereits im Jahr 2007 in Moos das Feuerwehrkonzept 2010 beschlossen, dass eine Zusammenführung der vier Wehren in den Ortsteilen vorsah. Nach der Umsetzung und dem notwendigen Neubau eines Feuerwehrwehrgerätehauses in den Jahren 2010 bis 2012 wurde aus den vier Abteilungen eine Feuerwehr mit zwei Zügen. Die stößt laut dem aktuellen Bericht immer mehr an ihre Grenzen, weshalb auch der Kommandant eine Kooperation als eine mögliche Lösung ansieht: "Eine Zusammenarbeit mit Gaienhofen können wir uns vorstellen", sagt Karl Wolf.

Das ist gut so, denn der Bedarfsplan rät genau zu diesem Schritt, um die immer dünner werdende Personaldecke zu kompensieren. Erste Gespräche unter den Verantwortlichen hat es nach Auskunft des Mooser Kommandanten dazu bereits gegeben. "Wir sind aber erst am Anfang", führte er weiter aus. Bereits heute gibt es Situationen, in denen sich die Freiwilligen Feuerwehren gegenseitig unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Radolfzell ist in Moos schon lange eng, weil die dortige Wehr weitaus mehr Spezialgeräte vorhält. Bei einer Alarmierung auf Mooser Gemarkung erhält die Feuerwehr Radolfzell deshalb ebenfalls diesen Hinweis. Von technischer Seite ist man für die große Vielzahl der Einsätze ausreichend ausgestattet. "Die Mindestausstattung zur Erfüllung der Kriterien aus den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr besteht" laut dem Bericht. Lediglich für einige wenige Gebäude eine größere Drehleiter erforderlich. So würden in einem Brandfall der Grundschule Weiler (die derzeit gerade ausgebaut und modernisiert wird), des Kindergarten Moos und der Hannah-Arendt-Schule in Iznang die Drehleiter der Feuerwehr Radolfzell erforderlich. Für sie wird eine Anfahrtszeit von acht Minuten kalkuliert.

Zur Feuerwehr in Moos

Insgesamt zählt die Freiwillige Feuerwehr Moos 114 Angehörige. 47 davon werden als Aktive aufgeführt, in der Jugendfeuerwehr sind 37 Personen und in der Altersabteilung 30 Personen gemeldet. Von den Aktiven sind 17 tagsüber in der Regel im Ort anwesend. Die Gemeinde hat derzeit rund 3300 Hauptwohnsitze und 280 Zweitwohnsitze, die auf einer Gesamtfläche von 14,38 Quadratkilometern Platz finden. Besonders gefährdete Gebäude oder Einrichtungen führt der Feuerwehrbedarfsplan nicht auf. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre hat die Feuerwehr Moos 221 Einsätze pro Jahr gezählt. Brandeinsätze machen dabei nur rund 18 Prozent aus. Die große Mehrzahl (etwa 70 Prozent) sind technische Hilfeleistungen.