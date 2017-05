Moos Chor am See hat auch einen Sinn für feine Ironie

Chor am See hat auch einen Sinn für feine Ironie

Mit einem heiteren Konzert geht Klaus Paul auf die Zielgerade als Dirigent des Chors am See Iznang. Als Beispiel seines Sinns für Humor sang der Chor bei seinem Konzert im Bürgerhaus Grönemeyers "Mambo" in Anspielung auf die künftige Parkraumkonzeption in Radolfzell.

Allein schon der singend trällernde Auftritt war sehens- und hörenswert und verbreitete im vollbesetzten Bürgerhaus in Moos auf Anhieb gute Laune. Der Chor am See Iznang sang Jazz, Samba, Bossa Nova und den Klassiker des britischen New Wave: "Only You". Muttertag und Frühlingsanbruch versetzte den Chor swingend, jazzend und poppig in den Liebeslieder-Modus. Jugendlich und von der Jürgen Waidele Band musikalisch brillant unterstützt, zeigte der Chor am See seine frische und erfrischende Seite. Stellenweise erinnerte der Chor mit seinen kunstvoll arrangierten Disharmonien an den Sound von Manhatten Transfer – in einer etwas größeren choralen Ausgabe.

Eigens für die neue Parkraumkonzeption in Radolfzell steuerte der Chor am See lachend den Song "Mambo" von Herbert Grönemeyer bei – Angesicht dessen, dass auswärtige Autofahrer künftig Stunden für die Parkplatzsuche durch die Stadt runden. Augenzwinkernd nahm der Chor auch die Mannsbilder aufs Korn und stellte letztlich beruhigend fest: Männer mag man eben – dasselbe galt wohl auch für den Gewinnersong des Eurovision Song Contest von 1975 "Ding a Dong" der niederländischen Popgruppe Teach-in.

In einer unterhaltsamen Mischung hat der Chor Fröhlichkeit getankt. Und es wundert nicht, dass dem gemeinsamen Konzert mit der Jürgen Waidele Band zwingend ein Tanzabend folgen musste. Denn irgendwie sollte die frisch getankte Energie von Band und Chor ihren Weg nach außen finden können. Der Abend im Mooser Bürgerhaus war pure und heitere Unterhaltung und mit einer gewissen Leichtigkeit auf die Bühne gebracht. Die Kooperation mit der Jürgen Waidele Band ist ein Glücksgriff und zieht ein gut durchmischtes und an vielen Musikgenres interessiertes Publikum nach Moos. Doch dem Konzert schwang auch Melancholie und Abschiedsstimmung mit. Dirigent Klaus Paul verlässt im Sommer den Chor. Zu viele musikalische Verpflichtungen poltern durch die Agenda des 74-jährigen und ewig jugendlich wirkenden Dirigenten. Seine frische Art prägte nachhaltig den Chor am See Iznang.

Bildergalerie : www.suedkurier.de/bilder