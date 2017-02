moos Bützigräbler nehmen ihr Publikum mit auf Safari

Die Iznanger Bützigräbler-Zunft unterhält ihr Publikum mit einem bunten Abend aufs Beste.

Unter dem Motto „Safari“ zeigten die Akteure der Bützigräbler Narrenzunft um ihre Präsidentin Inge Vogler beim bunten Abend ein fulminantes Programm. Inge Vogler begab sich als Safarileiterin auf Pirsch und sichtete viele fantasievoll verkleidete Gäste. Gleich zu Beginn hatten die beiden elfjährigen Jungnärrinnen Mia Riester und Paula Glaser ihren ersten großen Auftritt: Mia wählte als Moderatorin der „Üzner Quiz Show“ Paula alias „Herrn Kloser“ aus dem Publikum aus. In einem witzigen Dialog konnte dieser alle drei Fragen richtig beantworten, auch wenn er nur aus einem „kleinen Dorf“ namens Düsseldorf stamme. Dafür trage er beruflich viel Verantwortung, er verteile nämlich die Rollen am hiesigen Theater. Allerdings sei er kürzlich von der Damen- zur Herrentoilette gewechselt, da er dringend eine Luftveränderung benötigt habe.

Auf eine 15-jährige glückliche Ehe konnte Narrenvater Andrea Bürgel zurückblicken und feierte bereits gläserne Hochzeit mit Frau Margaretle. Sentimental blickte er auf die Verlobungsfeier im Rahmen eines Zunftausflugs der Bütziwieber nach Kleinaspach zum Hotel von Namensvetterin Andrea Berg zurück. „S´Margaretle“ sei bei der folgenden Hochzeit so heiß gewesen, dass sogar das Hochzeitsgefährt in Form einer Rikscha in Brand geraten war. Einen großen Auftritt hatten auch Julia und Katharina Schmidle. Sie berichteten über die Schwierigkeiten ihres Vaters Peter bei der Nutzung seines Smartphones. Auch wenn dieser meinte, dass er damit „saumäßig auf dem Laufenden“ sei, mussten seine Töchter resigniert feststellen, dass es seine Generation wohl nicht mehr lernen würde.

Noch schlechter als für ihren Vater sehe es allerdings für die Weilener aus – dort wurde selbst das Telefonhäuschen abgerissen, weil sie nichts damit anfangen konnten. Nicht nur das Programm, sondern auch viele Ansagen von Moderator und Programmchef Rolf Zimmermann waren gespickt mit spöttischen Seitenhieben gegen die Nachbargemeinde. Allein der durch die benachbarte Zunft ausgerichtete Höriumzug konnte dem Moderator ein „Hut ab“ abringen.

Den närrischen Spiegel hielten Andrea Bürgel und Leo Glaser als Fuchs „Struli“ und Gans „Gundula“ dem begeisterten Publikum vor und lieferten ein Feuerwerk an spitzem und lustigem Dorfgeflüster. Auch in den von Rolf Zimmermann präsentierten Fasnetliedern spielte das Iznanger Dorfgeschehen eine zentrale Rolle und das Publikum stimmte fröhlich in den Refrain „Ich bin ein Bützigräbler Fasnetnarr“ ein. Dass man über eine neue Lederhose gleich gefühlte 50 Strophen dichten kann, bewies der Bützigräbler Holzerchor. Im Anschluss lieferte der Spielmannszug einen düsteren Einblick in den Alltag eines Altersheims. Für wahre Begeisterungsstürme sorgten die Tänzerinnen vom Grundele-Ballett von der Insel Reichenau. Verkleidet als knackige Bauarbeiterinnen verdrehten sie mit ihrer rasanten Tanznummer nicht nur dem männlichen Publikum den Kopf. Mit ihrer Bütt „So schö ischt´s nur im Bütziland“ sorgte die 14-jährige Hannah Riester für einen absoluten Höhepunkt. Gekrönt wurde ihr Auftritt von einem Rap voller bissiger Kommentare in Richtung Weiler. Hannahs Fazit lautete: „Geht´s euch mol it so gut im Lebbe, denket dra s`gibt Leut die müsset in Weiler lebbe. “ Zu Recht wurde sie zum Abschluss ihres grandiosen Auftritts von Präsidentin Inge Vogler für ihr zehntes Jubiläum beim bunten Abend ausgezeichnet. Altnarr Rolf Zimmermann quälte sich in Reimform durch alle Leiden eines alternden Mannes und sorgte für Lachtränen im begeisterten Publikum. Einen besseren Abschluss als sein Fazit „Fasnet ist die beste Medizin“ konnte es für diesen gelungenen Auftritt nicht geben.

Weit nach Mitternacht heizte die „Bützi Voodoo Dance Group“ dem Publikum mit ihrer wilden Tanzeinlage noch einmal kräftig ein.

Einen perfekten Rahmen für das fulminante Programm bildete das aufwendige und fantasievolle neue Bühnenbild, das von drei Generationen aus der Familie des Ehrenvorsitzenden Ewald Zimmermann gestaltet wurde. Führend war dabei seine Enkelin Ida Zimmermann, unterstützt von ihrem Großvater sowie ihrem Vater Frank.

Die Akteure

Andrea Bürgel, Manuela Ehrat-Feucht, Armin Glaschke, Mario, Nicole und Paula Glaser, Tanja Hahn, Christel Krämer, Daniel Lang, Florian und Marga Riede, Hannah und Mia Riester, Evelyn Ruhland, Thomas Schmid, Julia, Katharina und Peter Schmidle, Stefan Stanojevic, Inge Vogler, Frank und Rolf Zimmermann sowie der Holzerchor der Iznanger Narrenzunft. Zu Gast war das Grundele-Ballett von der Insel Reichenau. Bühnenbild: Ewald, Frank und Ida Zimmermann.