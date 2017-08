Moos Bürgerhaus Moos: Orientalische Tanzträume für den guten Zweck

Bei der Benefiz-Show brachte das Ensembles orientalische Atmosphäre ins Bürgerhaus Moos. Die Erlöse gehen dieses Jahr an den Verein „Moos hilft“, der notleidende Bürger unbürokratisch unterstützt.

Gleißende Wasserfälle aus bunter Seide, Federn an ausgebreiteten Fächern, die sich zu Muschelschalen formieren und in deren Kern die Köpfe der Tänzerinnen wie Perlen erscheinen. Und letztlich als Stargast ein bauchtanzender Mann, der zunächst die Skepsis der Gäste erregt, um sie dann in seiner Schlusspräsentation in einem Menschenbad von den Hockern zu reißen. Im vollbesetzten Bürgerhaus von Moos präsentierte Christa Knobloch am Wochenende die Benefiz-Veranstaltung „orientalische Tanzträume“. Schnell wird deutlich, dass Bauchtanz eine Kunstform ist. 18 verschiedene Tänze zeigen in einer Galashow die Bühnenreife des exotischen Tanzes, die sich mit Klassik, Salsa und Rumba, ägyptischen Traditionen, indischen Riten und chinesischen Brauchtum kombinieren lässt.

Nicht ganz, aber irgendwie schon: Azad Kaan scheint ein Weltstar wider Willen zu sein. Kaan ist primär ein Tanzlehrer und Choreograf. Damit er seiner Funktion gerecht werden kann, versetzt er sich beim Bauchtanz in die Rolle der Frauen und in deren Körper, damit sie die Tänze erlernen können. Und genau in dieser Funktion wird er häufig zu Auftritten gebeten, die ihn auf vier Kontinente und nach Moos brachten. Bei seiner Vorführung fallen Begriffe wie „irritierend“ und „skurril“. Er selbst komme sich manchmal wie ein Clown vor, doch mit dem persönlichen Kontakt ändere sich das Verhältnis dann schlagartig. Es brauche seine Zeit, bis das Eis gebrochen sei, so Kaan. Trotz seiner grazilen Bewegungen bringt er mit seinen Körper und seinem Lauf über die Bühne eine gewisse Wucht in den Bauchtanz.

Kaan studierte Jazz- und modernen Tanz. Er tanzt modern, klassisch und bauchtanzlastig. Im Osmanischen Reich verbot ein Pascha wegen des Zurschaustellens des Körpers den muslimischen und christlichen Frauen den Bauchtanz. Doch man wollte auf den Tanz nicht verzichten. Man brachte jungen und zierlichen Männern mit heller Haut und ohne Behaarung den Bauchtanz bei und zog ihnen eine Mischung aus Röcken, Hemd und Weste an. Über vier Jahrhunderte konnte so der Tanz zwar in Form einer Doppelmoral, aber auf legale Weise überleben.

Bei Lilith aus Wahlwies treffen Klassik und Bauchtanz in einer Fusion zusammen. Bei ihrem Tanz kombiniert sie Antonio Vivaldis Winter aus seinem Konzert der „Vier Jahreszeiten“ und die Kälte starrende Stimmung des Stückes mit meisterlich orientalischen Posen und schlängelnd weichen Bewegungen. Dabei erzeugt sie eine ganz besondere kühle Atmosphäre. Lilith tanzt seit 18 Jahren und ist immer auf der Suche nach neuen Inspirationsquellen. Mit ihrer Winter-Premiere folgte sie ihrem Instikt und erfüllte sie sich einen lang gehegten Wunsch, der auch beim Publikum gut angekommen ist. Zu einem gelungenen Bühnenauftritt gehört nicht nur ein schöner Tanz in der Gruppe, sondern opulente Roben, ausgewogene Raumpositionen sowie für den Einzug und Abgang des Ensembles eigens dafür choreografierte Schritte. Der Meister dieses Faches war das aus Villingen-Schwenningen angereiste Ensemble Ashira. Dessen langsame Drehungen mit kreisenden Hüften und Elementen aus dem Flamenco landen immer wieder in stabilen und harmonischen Raumposen. Die Gewänder bestehen aus zwei Lagen Röcke über eine Pumphose gelegt.

Die Tänzerinnen tragen mehrere Gürtel und sind über und über mit Halsschmuck, Ringen und Reifen an den Handgelenken behangen. Mit Zimbeln, kreisrund aufgebogenen Metallplatten, geben sie sich den Rhythmus. Und mit einem Zaghruta, einem Freudenschrei arabischer Frauen, der bei Festen und Feiern mit einen langen hohen Klang und schnell schwankender Tonhöhe gegellt wird, verlassen sie gekonnt die Bühne.

Erlös für Hilfsverein

Annushka hängt bei ihrem Bauchtanz einen Schleier an den Fächer. Was im ersten Moment wie eine Fusion aussieht, hat eine lange Tradition. Chinesische Tänzerinnen setzten die Kombination als einen Höhepunkt ein. Dabei entwickelt sich der Schleier zu einem gleißend hellen, fast schon feurigen Wasserfall. Der Tanz mit dem Fächerschleier, der kunstvoll aus dem Handgelenk gewedelt wird, sieht erhaben wie einfach aus. Doch er sei sehr schwer zu erlernen, bekennt die Lehrerin mit russischen Wurzeln. Bei der Show zeigte sie einen russischen Zigeunertanz. Romas hätten in jedem Land die Tänze der Länder in ihre eigene Kultur integriert, erläutert Annushka: Bei Hochzeiten würden sie oft zu den Feiern als Tänzer eingeladen. Damit deren Auftritte noch imposanter werden, trainieren Roma klassische Elemente aus dem Ballett und integrieren diese in den Tanz. So hätten russische Zigeuner den Bauchtanz zur Bühnenreife gebracht.

Bei der Benefiz-Show „Orientalische Tanzträume“ treten alle zwei Jahre Tänzer ohne Gage für einen guten Zweck auf. Die Erlöse gehen dieses Jahr an den Verein „Moos hilft“, der notleidende Bürger unbürokratisch unterstützt. Die orientalischen Tanzträume wurden von Jutta André moderiert. Christa Knobloch, Kinga Hajdu und Judith Metschies waren die Veranstalterin der Gala-Show. Es traten desweiteren die Tanzensembles Melek, Anchali und Najma sowie die Solisten Parvana, Shana, Aimée, Bahhiyah sowie Shana auf.