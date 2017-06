Moos Betrunkener rastet völlig aus

Mehrmals will er auf seine Frau losgehen. Am Ende muss ihn die Polizei mit Pfefferspray ruhig stellen.

Ein 39-jähriger Mann hat am Samstag deutlich zu viel getrunken und musste wegen seinem aggressiven Verhalten in der Nacht zum Sonntag von der Polizei Radolfzell festgenommen werden. Bereits am Nachmittag soll der Mann laut Bericht der Polizei mit dem Trinken angefangen haben. Als er dann in einen Streit mit seiner Frau geraten sein soll, habe er auf sie losgehen wollen. Daran soll ihn jedoch noch ein Familienangehöriger gehindert haben. Im Gegenzug soll nun dieser die Wut des 39-Jährigen zu spüren bekommen haben. Er soll den Angehörigen beschimpft und beleidigt und geschlagen haben. Als die Polizei den Fall aufnehmen wollte, soll der 39-Jährige erneut versucht haben, in die Wohnung einer Bekannten zu gelangen, in der sich seine Ehefrau geflüchtet hatte. Der Angreifer soll aber dann zu Fuß geflohen sein. Als er wieder auftauchte, sollen die Beamten laut Bericht den Mann festgenommen haben. Da er sich so renitent wehrte, musste Pfefferspray eingesetzt werden.