Moos Benefiz-Veranstaltung: Alles ist bereit für die Tanzträume

Die Benefiz-Veranstaltung "Orientalische Tanzträume" findet am Samstag, 19. November, im Mooser Bürgerhaus statt. 18 orientalische Tanzstile sind auf der Bühne zu sehen. Christa Knobloch ist das letzte Mal die Organisatorin

Das Erdgeschoss bei Christa Knobloch erinnert an einen Treffpunkt orientalischer Wohnräume, bei denen sich Familien zu anregenden Plaudereien versammeln können. Die Wand ihres Tanzstudios strahlt in kräftigem Rot und das Fenster mit luftigen Tüchern stimmungsvoll dekoriert. Im hellen Tanzraum der ersten Etage stehen Trommeln auf dem Boden. Schellen und Tamburine zieren die Wand und werden für Proben mit Kindern eingesetzt, damit sie die asymmetrischen Rhythmen des orientalischen Tanzes besser beherrschen lernen. Seit einem dreiviertel Jahr bereitet Christa Knobloch in ihrem Tanzstudio die Benefiz-Veranstaltung "Orientalische Tanzträume" vor, die am Samstag, 19. November, im Mooser Bürgerhaus ihren großen Auftritt feiert. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gibt die 70-jährige Tanzlehrerin Einblicke darüber, was die Besucher im Programm der Veranstaltung erwarten können. Seit Jahren steht sie unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Peter Kessler und hat sich weit über Moos hinaus zu einem gesellschaftlichen Großereignis entwickelt.

Wie beim klassischen Ballett, so gibt es auch beim orientalischen Tanz moderne Vermischungen, die in der Sprache des Bauchtanzes Fusionen genannt werden. Insgesamt 18 verschiedene Formen des orientalischen Tanzes werden bei der mehrstündigen Veranstaltung vorgestellt. Aus Zürich reist eigens die Showtanzgruppe Naijma an. In prächtigen Gewändern präsentiert sie einen antik-chinesischen Ärmeltanz sowie einen Muscheltanz. Annushka will mit einem Fächerschleier und einem russischen Zigeunertanz die Zuschauern begeistern. Shana vermischt den Orient mit südamerikanischen Weisen zu einem Tango Oriental.

Diese Fusion hört sich im ersten Moment exotisch an. Doch sie ist technisch machbar. Denn der orientalische Tanz kam über maurische Eroberer nach Spanien und schlug sich im Flamenco nieder. Bauchtanzformen finden sich auch in den schwungvollen Hüftbewegungen des Salsas und in anderen lateinamerikanischen Tänzen wieder. Das Tanzensemble Melek zeigt die Fusion Latino Oriental.

Bei der Hauptattraktion gerät Christa Knobloch ins Schwärmen: "Azad Kaan bewegt sich graziler als viele seiner weiblichen Kolleginnen." Der Solotänzer zeigt Folklore sowie klassisch orientalische Tänze. Der Gelsenkircher gehört zu den Weltstars im orientalischen Tanz. Ähnlich dem Ballett und Flamenco, die von Frauen dominiert würden, so gäbe es im orientalischen Tanz zwar wenige, aber dafür sehr ausdrucksstarke Männer, so Knoblauch: Bisher habe es im Bürgerhaus keinen Mann gegeben, der sagte, dass er sich den Besuch hätte sparen könne. Ganz im Gegenteil. Männer verließen die Show mit leuchtenden Augen. "Sie bemerkten, dass der orientalische Tanz keine Anmache ist, sondern eine ernst zu nehmende Kunstform", machte Knobloch ihre Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht. "Meine Frau betreibt mit viel Freude den orientalischen Tanz", bekennt Otto Knobloch. Sie könne nicht 99 Prozent arbeiten, sondern gebe 100 Prozent. Diese Kraft schlägt sich auch in dem Erfolg der bisherigen Veranstaltungen nieder.

Zum letzten Mal organisiert Christa Knobloch die orientalischen Tanzträume. Die Veranstaltung übergibt sie an ihre Nachfolgerinnen Kinga Hajdu und Judith Metschies weiter. Beide Tänzerinnen veranstalten gemeinsam mit Christa Knobloch die Benefizshow zugunsten Mooser Bürger und studierten die anspruchsvollen Choreografien mit dem Tanzensemble Melek ein.

Christa Knobloch arbeitete für die Veranstaltung eine Checkliste von 20 Seiten ab. Ihr Mann übernimmt mit dem „Klub der kochenden Männer“ die Bewirtung. Am Sonntag darauf bietet der Stargast Azad Kaan in den Räumen der Gea am Radolfzeller Untertorplatz zwei kleine Workshops für eine libanesische Pop und ägyptische Shaabi Choreografie an.

Benefizveranstaltung

Bei der Benefiz-Show am Samstag, 19. November, übernimmt der "Klub der kochenden Männer" die Bewirtung. Er kredenzt eine Kürbissuppe, eine orientalische Pfanne mit Couscous und Hähnchenfleisch sowie einen gemischten Teller aus Köfte, gefüllten Paprikas und Falaffelbällchen. Bei der Veranstaltung können Besucher im Secondhand-Basar Kostüme erwerben sowie orientalischen Schmuck und Taschen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus von Moos. Einlass mit Bewirtung, Basar und Henna-Malereien ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt liegt zwischen 12 und 18 Euro im Vorverkauf. (gla)