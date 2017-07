Moos Ausstellung über die Höri als Standort für Kreative

Im Bürgerhaus Moos zeigt bis zum 27. August eine Ausstellung Bilder und Objekte von 18 Künstlern, die auf der Höri ihr Zuhause gefunden haben.

In Moos wurde die Ausstellung "Aus den Ateliers am See" eröffnet. Sie wird bis zum 27. August Bilder und Objekte zeigen, die durch Künstler aus dem malerischen Landstrich entstanden sind. In diesem Jahr können die Besucher im Bürgerhaus Moos Werke von 18 Künstlern sehen. Bürgermeister Peter Kessler fasste die Bandbreite der Bilder und Objekte so zusammen: Es gibt Altbekanntes, Neues, Provokantes, Nützliches und Unerwartetes.

"Die Vielfalt macht die Ausstellung aus und ist zugleich ihr Markenzeichen", ließ Kessler die Besucher der Vernissage schon einmal wissen. Die Laudatorin und Kunsthistorikern Petra Karrer stellte vor allem den historischen Zusammenhang zwischen den heutigen Künstlern und ihren zum Teil namhaften Vorgängern in Zusammenhang. Einige kamen vor über hundert Jahren an den Untersee, um hier ihrer Arbeit nachzugehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte die zweite Generation. "Sie alle brachten die Moderne in diese Region", befand Petra Karrer. Selbst später attestierte sie den Künstlern "keinen einheitlichen Stil". Das ist ihrer Meinung nach so geblieben: "Was wir vor uns sehen, steht durchaus in der Tradition der Historie. Auch heute handelt es sich nicht um eine Künstlerkolonie. Auch heute lassen sich die Künstler von den Stimmungen des Sees inspirieren", führte sie aus. Diese finden sich auf vielfältige Weise in den Bildern und Objekten der Ausstellung wieder. Teils in Materialien wie Schwemmholz, teils in Farben und Motiven, in denen sich das Thema See und Wasser widerspiegeln. "Das zeigt einmal mehr, wie stark die Inspiration, die vom See ausgeht, tatsächlich ist. Und es zeigt auch, wie vielfältig und lebendig die Kunst hier am See ist", urteilte Petra Karrer.

Die Ausstellung "Aus den Ateliers am See" ist bis zum 27. August im Bürgerhaus zu sehen. Montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Am Mittwoch von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Am Freitag von 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. An Samstagen von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

