Moos Ausblick auf Bauprojekte beim Neujahrsempfang: Ein richtungsweisendes Jahr für Moos

Über 200 Besucher bekommen beim Neujahrsempfang einen Ausblick auf die größeren Bauprojekte in Moos. Gastredner Gernot Erler spricht über weniger Erfreuliches, nämlich die beunruhigenden weltpolitischen Machtverhältnisse.

Der Neujahrsempfang in Moos stieß auf großes Interesse der Bürger. Über 200 Besucher ließen sich am Sonntag vom Schneetreiben und den winterlichen Straßenverhältnissen nicht davon abhalten, ins Bürgerhaus zu kommen. Neben den Einwohnern ihrer Gemeinde konnten Bürgermeister Peter Kessler und seine Ehefrau Gudrun einen Gastredner aus dem Bundestag begrüßen: Der Bundestagsabgeordnete und Staatsminister a.D. Gernot Erler stattete Moos gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Marion Jegal einen Besuch ab.

Seiner Neujahrsansprache stellte Peter Kessler das Zitat von George Bernard Shaw voran: "Wir werden nicht durch die Erinnerung an die Vergangenheit weise, sondern durch die Verantwortung für unsere Zukunft." Mut und der Wille, Verantwortung zu übernehmen seien wichtig, um dem sich ausbreitenden Gefühl der Verunsicherung entgegenzutreten. Die Anschläge des vergangenen Jahres, die Globalisierung, die Digitalisierung, der Freihandel, all dies seien Auslöser für Ängste unter der Bevölkerung. Auf dieser Grundlage wüchsen populistische Bewegungen und Parteien. Nur so sei beispielsweise der Wahlsieg von Donald Trump zu erklären. Andererseits zeige sich hierin auch die Macht der Wähler. Kessler rief im Hinblick auf die Bundestagswahlen im September dazu auf, wählen zu gehen.

Nach dem weltpolitischen Ausblick fokussierte Kessler die Thematiken seiner Gemeinde und konnte von einigen positiven Entwicklungen berichten. Moos sei es gelungen, alle der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Sein Dank ging an alle Vermieter und Bürger, die sich um die Integration der Asylsuchenden bemühen. Über die Mooser Grenzen hinweg sei auch die 20jährige Freundschaft mit vielen Familien der französischen Partnergemeinde Le Bourget du Lac ein erfreulicher Bestandteil des Gemeindelebens.

Ferner sei 2016 ein richtungsweisendes Jahr für mehrere große Bauvorhaben in Moos gewesen, die erhebliche finanzielle Auswirkungen für die nächsten Jahre haben werden. Dies betrifft den Umbau des Strandbads Iznang. Nachdem das Land Baden-Württemberg nicht die ausreichenden Mittel zugesagt hat, entschied sich der Gemeinderat für einen reduzierten Umbau des Bades. Lediglich der Kiosk und der Gaststättenbereich werden aus dem bestehenden Gebäude ausgelagert und neu gebaut. Mit einer Eröffnung im Mai könne gerechnet werden, berichtete Bürgermeister Peter Kessler. Die Planung der neuen Sporthalle hingegen zögere sich etwas hinaus. Derzeit werde an der Entwurfsplanung gearbeitet. Als möglichen Bauabschluss gab Kessler Anfang des Jahres 2019 an. Termingerecht und im finanziell geplanten Rahmen gestalteten sich der Bau des Nachklärbeckens für die Kläranlage sowie die Verlegung der Gasleitung durch Moos.

Nach der Darstellung der überwiegend positiven Entwicklungen seiner Gemeinde lud Bürgermeister Peter Kessler den Gastredner Gernot Erler auf die Bühne. Mit Eloquenz und der Erfahrung aus 30 Jahren Mitarbeit im Bundestag zog Erler eine düstere Bilanz des vergangenen Jahres: Zahlreiche Krisen im Nahen Osten, in Afghanistan und Afrika destabilisierten die Welt. Aber auch auf europäischem Boden in der Ukraine finde ein Krieg mit unglaublichen Zerstörungen statt. Russland und Europa befänden sich in der tiefsten Krise seit Beendigung des kalten Krieges, so Erlers Einschätzung.

Beim Blick in die Zukunft stelle sich die Frage nach der Rolle Europas. Welche Positionen werden die von Donald Trump regierten USA einnehmen? Wie wird sich das Verhältnis zu Russland entwickeln, dessen Präsident Wladimir Putin auf eine enge Zusammenarbeit mit China zu setzen und Europa den Rücken zu kehren scheint? Erler appellierte an alle Anwesenden, einen nüchternen Blick zu bewahren und Verantwortung zu übernehmen. Nur auf diesem Wege könnten Konflikte auf politischer Ebene ohne Waffen ausgetragen werden.