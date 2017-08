So traumhaft schön sieht Konstanz (nicht nur) am Abend aus

Der Bodensee in seiner vollen Pracht, herrlich beleuchtet im Abendrot. Ein Traum - nicht nur für See-Anwohner.

Dieses Bild schickte uns Leserreporter Nicolas Gasch. Entstanden ist es hinter dem Konstanzer Schänzle-Sportplatz mit Blick auf Gottlieben (Schweiz). Vielen Dank dafür!Dass es nicht nur am Bodensee so traumhafte Sonnenuntergänge gibt, zeigt Leserreporter Benjamin Widemann mit seinem Foto, das von Heudorf im Hegau in Richtung Rorgenwies aufgenommen wurde. Ebenfalls herzlichen Dank dafür!Haben Sie auch tolle Bilder gemacht? Dann schicken Sie uns diese an leserreporter@suedkurier.de