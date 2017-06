Konstanz Zwischen Apparatemedizin und Spardruck: Wo bleibt der Mensch?

Im Gesundheitswesen bleibt immer weniger Zeit für das Gespräch mit Patienten und chronisch Kranken. Das beklagt die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen. Nächste Woche tagt die Interessenvertretung in Konstanz.

Im deutschen Gesundheitswesen wächst die Bedeutung von hochtechnisierten Verfahren in Diagnose und Behandlung. Zudem stehen Krankenhäuser unter starkem Druck, wirtschaftlich zu arbeiten. Angesichts dieser Situation beklagt die Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen (Gießen) mit Blick auf die Situation der Patienten und chronisch Kranken: "Es bleibt immer weniger Zeit für das Miteinander, das Gespräch, das Zuhören und den Austausch über individuelle Anliegen." Mit diesem Spannungsfeld und der Rolle der gemeinschaftlichen Selbsthilfe im Gesundheitswesen beschäftigt sich die Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft, die ab Mittwoch, 21. Juni, drei Tage lang in Konstanz stattfindet. Den kritischen Ansatz spiegelt die übergreifende Frage: Wo bleibt der Mensch?

Johannes Fuchs, Leiter der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Konstanz, ist stolz darauf, dass sich die Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Berlin für die Stadt am Bodensee als Veranstaltungsort ihrer Jahrestagung entschieden hat. Fuchs koordiniert im Landratsamt die Aktivitäten des Selbsthilfeverbunds Kommit und ist auf Seiten der Gastgeber mit der Veranstaltungsorganisation der Tagung befasst. Kommit ist ein starkes Netzwerk im Landkreis Konstanz. Ihm gehören 150 bis 160 Selbsthilfegruppen an, vom Austausch für Alkoholkranke und deren Angehörige bis zur Unterstützung für Mobbingopfer. Fuchs vertieft die Themenstellung der Tagung noch ein wenig. Angesichts von Technisierung und Ökonomisierung gehe man der Frage nach, wo sich in diesem System der Patient mit seinen Bedürfnissen wiederfinde. "Gespräch, Zuhören, Zeit haben: Das bildet sich in Selbsthilfegruppen ab", sagt Fuchs.

In Konstanz will sich die Arbeitsgemeinschaft auch mit den Anforderungen an die eigenen Aktivitäten beschäftigen. Mit der Anerkennung der Selbsthilfegruppen als Partner in der medizinischen Versorgung ergeben sich auch Erwartungen. "Immer mehr Betroffene konsumieren Selbsthilfeangebote, wollen sich aber nicht in der Selbsthilfe engagieren", klagt die AG in ihrer Vorschau auf das Ereignis in Konstanz. Selbsthilfegruppen müssten sich Qualitätsanforderungen stellen und sie müssten ihre Aktivitäten finanzieren. Wenn es um Erfahrungen und Ausrichtung der Selbsthilfegruppen geht, wird in den Arbeitsgruppen auch eine Konstanzer Stimme gehört. Anette de Groot berichtet aus der Konstanzer Selbsthilfegruppe chronischer Schmerz.

Für die Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen sind rund 160 hauptamtliche Mitarbeiter von Selbsthilfeorganisationen aus allen Teilen Deutschlands gemeldet. Allein aus Berlin reisen 20 Teilnehmer an, aus Nordrhein-Westfalen sind es 30 Personen. Als Veranstaltungsplatz sei bei den Vorplanungen im vergangenen Jahr auch das Bodenseeforum im Gespräch gewesen, erläutert Johannes Fuchs. Doch es habe sich gezeigt, dass die Belegung des neuen Kongresshauses an der urbanen Kante der Stadt Konstanz "finanziell eine Nummer zu groß für die gemeinnützige Organisation" gewesen wäre, so Fuchs. Nun ist das Landratsamt mit seinem großen Sitzungssaal zentraler Veranstaltungsort.

Für die Aktivitäten einzelner Arbeitsgruppen haben die Organisatoren bei den Nachbarn der Kreisverwaltung am Benediktinerplatz in Konstanz um Räumlichkeiten angefragt: Das Archäologische Landesmuseum, die Musikschule, das Stadtteilzentrum Petershausen und die Verwaltungszentrale der Wohnungsbaugesellschaft Konstanz stellen Platz zur Verfügung. Aus Sicht des Landratsamts ist die Tagung auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung interessant. Nach Angaben des Leiters der Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamts verbinden viele Teilnehmer die Dienstreise mit einem privaten Aufenthalt in der Ferienregion Bodensee.

Verband, Veranstaltung

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) ist nach eigener Darstellung der Fachverband zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen und von Menschen, die sich für Selbsthilfegruppen interessieren. Die DAG SHG ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Wichtiges Ziel ist es, Selbsthilfevereinigungen in ihrer Arbeit professionell zu unterstützen. 90 Organisationen sind angeschlossen, darunter auch Kommit, das Selbsthilfenetzwerk im Landkreis Konstanz. Die Jahrestagung in Konstanz findet vom 21. bis 23. Juni statt.