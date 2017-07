Kreis Konstanz Wohnungsnot: Viele Flüchtlinge müssen in Notunterkünften bleiben

Der freie Markt gibt im Kreis Konstanz keine Wohnungen her, auch nicht für Flüchtlinge. Deshalb müssen viele in Not- und Gemeinschaftsunterkünften bleiben, obwohl sie diese formal schon hätten verlassen dürfen. Noch enger dürfte es durch den Familiennachzug werden. Landrat Frank Hämmerle rechnet mit 1000 Menschen.

Die Wohnungsnot in der Region schlägt nun voll auf Asylbewerber durch. Immer mehr anerkannte Flüchtlinge und solche, die sich seit 24 Monaten in Deutschland aufhalten, die also aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen könnten, müssen dort bleiben, weil sie in den Städten und Gemeinden keine Wohnung finden. Obwohl die Kommunen den Bau sogenannter Anschlussunterkünfte forcieren, zeichnet sich im Landkreis keine Entspannung ab. In einem Jahr, so die Prognose des Landkreises, könne selbst mit den Notunterkünften die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden.

Nach Angaben von Landrat Frank Hämmerle in der jüngsten Kreistagssitzung sind derzeit 879 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften von Flüchtlingen belegt, die sie eigentlich längst hätten räumen müssen. Bis Jahresende werde die Zahl voraussichtlich auf 1200 ansteigen. Insgesamt zählt der Landkreis aktuell rund 2000 Asylbewerber, die in den Gemeinschaftsunterkünften leben, fast 900 weniger als im Frühjahr 2016. Im Frühjahr 2018 sei allerdings mit dem Nachzug von rund 1000 Familienangehörigen zu rechnen. Eine weitere Herausforderung bestehe darin, die neue gesetzliche Vorgabe auf sieben Quadratmeter (bisher 4,5) persönlichen Wohnraum zu erfüllen. Nach diesem Maßstab standen im Landkreis Ende Mai in Gemeinschafts- und Notunterkünften 2512 Plätze für Asylbewerber zur Verfügung. Bei einer Wohnraumkapazität von sieben Quadratmetern hätte der Landkreis aber nur 1996 Plätze. Er sieht kaum Möglichkeiten, Gemeinschaftsunterkünfte für die Anschluss-Unterbringung in den Gemeinden abzugeben. "Wir rechnen weiter mit 4,5 Quadratmeter pro Person, sonst geht gar nichts", betonte Frank Hämmerle.

Aktuell hat der Landkreis noch zwei Notunterkünfte: in der Herrenlandstraße Radolfzell und die Tennishalle im Konstanzer Ortsteil Dettingen. Beide werden aktuell vor allem wegen der vielen Flüchtlinge weiter betrieben, die ausziehen dürften, aber keine Wohnung finden. Aus Brandschutzgründen soll im Herbst zwar die Halle in Dettingen geräumt, für weitere Notfälle aber vorgehalten werden. Ein Weiterbetrieb würde allerdings Investitionen von rund einer Million Euro nach sich ziehen, davon gehen Fachbehörden in der Verwaltung des Landkreises Konstanz aus. Geplant ist weiter, die Notunterkunft Herrenlandstraße zu erweitern.

Der Kreistag hat zudem die Weichen für den Ausbau der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft in der Radolfzeller Kasernenstraße gestellt. Auf einem freien Baufeld soll für rund 2,5 Millionen Euro ein dreigeschossiges Haus für 60 Personen entstehen. „Wir wissen nicht, was passiert“, sagte Frank Hämmerle mit Blick auf die Flüchtlingsbewegungen in Afrika. Er geht davon aus, dass der Landkreis in jedem Fall Reserven bei den Gemeinschaftsunterkünften benötigt, in denen Flüchtlinge nach der Verteilung auf die Bundesländer bis maximal 24 Monate leben.

Unterkünfte im Landkreis

Ende Mai 2017 hatte der Landkreis Konstanz 31 Gemeinschaftsunterkünfte. In diese ziehen Flüchtlinge nach der Verteilung auf die Bundesländer. Anerkannte Flüchtlinge und solche, die 24 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft gelebt haben, sollten ausziehen. Weil es auf dem freien Markt kaum Wohnungen gibt, sichern oder bauen die Kommunen Wohnungen (Anschluss-Unterbringungen) für anerkannte Flüchtlinge. Ende Juni standen in Anschluss-Häusern 231 freie Plätze zur Verfügung. 539 Personen durften im selben Zeitraum aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen. (rin)