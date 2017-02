Kreis Konstanz Wo die Kirche bei Gebäuden sparen kann

Der Unterhalt von Gotteshäusern und Gemeindezentren ist teuer. Nun denken die evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis Konstanz über Einsparmöglichkeiten nach.

Das Liegenschaftsprojekt der Evangelischen Landeskirche Baden läuft nun auch im evangelische Kirchenbezirk Konstanz an. Bei einer Veranstaltung in der Singener Pauluskirche informierte jetzt der Oberkirchenrat Karlsruhe über Ziele und Abläufe des Projekts, wie aus einer Mitteilung des Kirchenbezirks hervorgeht. Demnach geht die Landeskirche davon aus, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in den kommenden Jahren erheblich sinken wird. Entsprechend verfügten die Kirchengemeinden über weniger finanzielle Mittel. Unterhalt und Instandhaltung der Gebäude seien bereits heute für manche Gemeinde nur mit Mühe zu schultern. Im Rahmen des Liegenschaftsprojekts werden in den kommenden acht Monaten Daten aller kirchlichen Gebäude im Bezirk Konstanz erhoben und ausgewertet.