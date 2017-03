Kreis Konstanz Wie sogenannte Reichsbürger die Behörden herausfordern

Die einen präsentieren selbstgefertigte Ausweise, die anderen weigern sich Bußgelder zu bezahlen: Es geht um sogenannte Reichsbürger, die die Bundesrepublik nicht als Staat anerkennen. Die Polizei rechnet im Landkreis Konstanz etwa 50 Personen den Reichsbürger-Gruppierungen zu. Zehn davon solle jetzt ihre Waffen abgeben.

Das Gesinnungsbekenntnis erreicht als Anfrage getarnt das Landratsamt. "Sie bieten eine Ausbildung zum Beamten an. Doch wie soll man Beamter werden, wenn der Beamtenstatus seit dem 8. Mai 1945 erloschen ist?", heißt es in dem Schreiben. In der Folge macht der Absender in mehrseitigen Ausführungen klar, dass für ihn die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. In einem anderen Fall legitimiert sich ein junger Mann zur Führerscheinprüfung nicht mit dem Personalausweis, sondern er legt ein selbst gestaltetes Dokument einer administrativen Regierung von Baden vor. Die Führerscheinstelle lehnt das Papier ab. Und dann gibt es da den Fall einer Frau, die eine Geldbuße bezahlen soll, weil der TÜV-Termin ihres Autos deutlich überschritten war. Die Autofahrerin wirft den Behörden vor, nicht richtig ermittelt zu haben und nicht zuständig zu sein. Es handle sich um einen "ehrverletzenden Geschäftserzwingungsversuch". Sie stellt dem Bußgeldbescheid eigene allgemeine Geschäftsbedingungen entgegen.

Dies sind drei Beispiele für die Verhaltensweisen von Menschen, die Matthias Kürschner den Reichsbürgern zuordnet, Gruppierungen von Menschen, die die bundesdeutsche Rechtsordnung nicht akzeptieren und die sich ihr aktiv entziehen wollen. Der Leiter der zentralen Bußgeldstelle beim Ordnungsamt des Landkreises Konstanz ist derzeit jedoch nicht nur mit dem Phänomen befasst, wenn es um ausstehende Bußgelder geht. Das Ordnungsamt prüft auch, ob sogenannte Reichsbürger Waffen besitzen und es leitet dann Maßnahmen für einen Waffenentzug ein. Grundlage der Kontrollen ist ein neuer Erlass des baden-württembergischen Innenministeriums.

Menschen, die die Gesetze der Bundesrepublik ablehnen und sie möglicherweise aktiv bekämpfen, sollen keine Waffen besitzen dürfen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte ein sogenannter Reichsbürger in Bayern einen Polizisten niedergeschossen. Ein Sondereinsatzkommando wollte eine Waffensammlung beschlagnahmen, nachdem der Waffenschein des Besitzers für ungültig erklärt worden war.

Nach Angaben von Matthias Kürschner sind kreisweit derzeit zehn dieser sogenannten Reichsbürger als Inhaber eines Waffenscheins bekannt. Vier davon fallen in die Zuständigkeit des Landratsamts, um sechs müssen sich die Waffenbehörden der großen Kreisstädte kümmern. Das Kreisordnungsamt ist nach dem Ministeriumserlass vom 20. Januar 2016 aktiv geworden, die Kontrollen sind aber noch nicht abgeschlossen. Einer der kontaktierten mutmaßlichen Reichsbürger hat einen Anwalt eingeschaltet. In einem Fall hat der Besitzer seine Waffe bei einem Waffenhändler abgegeben, um sie zu veräußern. Ein weiterer Waffenbesitzer hat bisher nicht auf die Kontaktaufnahme der Behörde reagiert. Der Vierte ist ein Jagdscheininhaber.

Das Polizeipräsidium Konstanz schätzt, dass im Landkreis Konstanz etwa 50 Personen zu Reichsbürger-Gruppierungen zu zählen sind. Diese Zuordnung fällt nicht immer leicht. "Es gibt ja keine Mitgliedsausweise", sagt Bernd Schmidt, Mitglied der Medienabteilung des Präsidiums. Er sagt auch: "Die Polizei nutzt die Systeme, die ihr zur Verfügung stehen, um über solche Menschen etwas in Erfahrung zu bringen." Und so informiert sich die Polizei zum Beispiel, ob der mutmaßliche Reichsbürger eine Waffenbesitzkarte hat. Dann ergeht eine Mitteilung an die zuständigen Ordnungsämter, die den Entzug der Lizenz prüfen beziehungsweise in die Wege leiten. Später könnte die Polizei wieder gefragt sein, wenn etwa Waffenkontrolleure des Ordnungsamts bei Adressaten eine Eskalation befürchten und deshalb die Polizei um Begleitung bitten. Präsidiumssprecher Schmidt spricht von neuer Dynamik. Reichsbürger seien verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt.

Wenn Menschen grundsätzlich die Zuständigkeit von Behörden bestreiten, Bußgelder einzuziehen, wenn sie sich beim Einwohnermeldeamt abgemeldet haben, damit ihnen amtliche Post nicht mehr zugestellt werden kann, dann stehen Kreis und Kommunen vor besonderen Herausforderungen. "Das ist für die Behörde ein Arbeitsbeschaffungsprogramm", sagt Matthias Kürschner. Noch so krude Einlassungen müssten überprüft werden, weil sich dahinter noch ein Antrag verbergen könne, den das Landratsamt bearbeiten müsse. Und Kürschner berichtet dann noch von einem Mann, der in der Anhörung zu einem Bußgeldverfahren wegen nicht abgeführter Pflegeversicherungsbeiträge mit einer Schadensersatzforderung in Millionen-Höhe drohte.

Verfassungsschutzbeobachtet