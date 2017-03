Konstanz Wie Oswald Ammon sich für Behinderte einsetzt

Der Singener Oswald Ammon ist selbst seit einem Schlaganfall stark gehandicapt. Als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter des Landkreises Konstanz engagiert er sich für die Interessen anderer Menschen mit Behinderung.

Nicht ohne Stolz zeigt Oswald Ammon die jüngste Sportauszeichnung vor. Es ist eine Goldmedaille, errungen bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Behinderten, die am 25. Februar dieses Jahres in Erfurt stattgefunden haben. Der Mann aus Singen ist dort als Kugelstoßer angetreten. Wobei angetreten die falsche Umschreibung ist. Denn Ammon, der im April sein 65. Lebensjahr vollendet, saß bei seinem sportlichen Einsatz im Rollstuhl.

Nach einem Schlaganfall im Jahr 1999 ist der Gymnasiallehrer für Englisch, Wirtschaft und Politik halbseitig gelähmt. Mit Willenskraft hat er sich wieder herangekämpft. "Ich musste ja wieder neu sprechen lernen, und die erste Sprache, die wiederkam war Englisch", so erzählt er heute. Den rechten Arm konnte er nicht mehr bewegen. Deshalb schulte er auf links um. Auch das Schreiben führt er mit der linken Hand aus. "Man braucht einen starken Willen", sagt Ammon. Er lobt seine Familie, die sein Schicksal mit angenommen und ihm über schwierige Zeiten hinweg geholfen hat. Als Oswald Ammon, der vor Jahrzehnten in Kulmbach mit dem späteren Entertainer Thomas Gottschalk zur Schule ging, zwei Jahre nach seinem Schlaganfall ans Singener Wöhler-Gymnasium zurückkehrte, war seine Welt eine andere als vorher. Er erfuhr am eigenen Leibe, dass Menschen mit Handicap Unterstützung brauchen. Rückblickend lobt er seinen Arbeitgeber, der viel getan habe, damit Ammon wieder unterrichten konnte. Und der sportbegeisterte Pädagoge lobt auch seine Schüler für deren Sensibilität und vor vorbildliches Sozialverhalten.

Spricht man mit Oswald Ammon, dann wird spürbar, hier meistert jemand sein Schicksal. In einer Situation zitiert Ammon den Philosophen Aristoteles: "Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen." An anderer Stelle sagt er: "Der Konjunktiv ist die Sprache der Verlierer". Das soll wohl so viel heißen wie: Aufgeben gibt's nicht.

Ende des Jahres 2015 ging der Lehrer Oswald Ammon in Pension. Aber bereits zum 1. Januar 2016 trat er ein neues Ehrenamt als Behindertenbeauftragter des Landkreises Konstanz an. Der Kreistag hatte ihn im Oktober zuvor einmütig gewählt. Seit seinem Amtsantritt als Behindertenbeauftragter versucht der 64-Jährige etwas zu bewegen. Erfolg im Einsatz für die Interessen behinderter Menschen bedeutet für Ammon, "die Barrieren im Kopf auszuräumen". Gerne erzählt er von einem Besuch im Rathaus einer Kreisgemeinde. Dort empfahl der behinderte Gast, doch auch an der anderen Seite des Treppenaufgangs einen Handlauf zu installieren. Der Rathauschef war dann tatsächlich für die Investition gewonnen, nachdem er krankheitsbedingt selbst einmal auf die Stütze angewiesen war.

Der Behindertenbeauftragte kennt viele Baustellen im alltäglichen öffentlichen Leben, die angepackt werden sollten. Warum ist in Fahrstühlen von Krankenhäusern nicht auch zu hören, welche Abteilungen auf dem jeweiligen Stockwerk angesiedelt sind? Das würde sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern, sagt Ammon. Ihn ärgert, dass die Plattformen, die Rollstuhlfahrern an den Seehas-Zügen die Zufahrt ermöglichen sollen, an vielen Haltestellen nicht genutzt werden können, weil das Gefälle vom Zug zum Bahnsteig zu groß ist.

Mit Disziplin und Einsatz arbeitet Oswald Ammon auf Verbesserungen hin. Und er kann schon Erfolge vorweisen bei dem Bemühen, die Interessen der Behinderten in die Öffentlichkeit zu tragen. So hat der Kreistag auf Initiative des Behindertenbeauftragten einen Inklusionspreis gestiftet. Jährlich sollen die besten Praxisbeispiele in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Lernen gewürdigt werden. Derzeit bereitet Ammon eine Tagung vor, zu der sich am 14. März Behindertenvertreter und Verwaltungsvertreter aus der internationalen Bodenseeregion in Konstanz einfinden. Es gibt viel zu besprechen. Zum Beispiel, wie das Behindertenrecht in der Praxis der Anrainerländer harmonisiert werden kann. Und auch zum Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember sollen im Landkreis Akzente gesetzt werden.

Die Person, das Amt