Kreis Konstanz Wie Archäologen im Kreis Konstanz auf Schatzsuche gehen.

Seit 50 Jahren suchen Fachleute für die Kreisarchäologie nach Spuren aus Ur- und Frühgeschichte. Das Landesmuseum stellt Spitzenfunde aus und würdigt Archäologen, die mal Wissenschaftler, mal Baggerfahrer sind.

Sie knien stundenlang unter einem weißen Zelt, bearbeiten alte Knochen mit Pinseln und hoffen auf den nächsten Sensationsfund: Dieses Bild haben viele im Kopf, wenn sie an Archäologen denken. So ganz falsch ist das auch nicht, aber Grabungen bedeuten heute weit mehr. "Sie werden staunen, wie oft wir Bagger fahren", sagt Kreisarchäologe Jürgen Hald, seit 17 Jahren in diesem Amt. So können zügig große Gebiete untersucht werden, bevor dort gebaut werden soll. "Wir sind längst von einer reagierenden zu einer agierenden Arbeitsweise gekommen", erklärt der leidenschaftliche Schatzsucher. 200 Grabungen hat Jürgen Hald seit 2001 geleitet und war dabei selbst oft mittendrin. "Es kann sein, dass ich morgens im Boden wühle, mich mittags um die Verwaltung kümmere und abends im Anzug einen Vortrag halte", sagt der 51-Jährige.

So wie am Montagabend. Da kamen viele historisch Interessierte, Bürgermeister und Kreisräte ins Archäologische Landesmuseum in Konstanz, um den 50. Geburtstag der Kreisarchäologie zu feiern. Der Ansturm war so groß, dass einige im Flur stehen mussten. "Wir sind überwältigt", sagte Museumsdirektor Jörg Heiligmann. Ihn freue das große Interesse an einer solchen Sonderstellung des Landkreises. Schließlich leistet sich in Baden-Württemberg neben dem hiesigen Kreis nur noch Göppingen einen eigenen Kreisarchäologen. Das wertschätzte auch Claus Wolf, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart: "Der Kreis Konstanz ist landesweites Vorbild", so Wolf. "Wir wären froh um weitere Kooperationen, weil sich die Anzahl der Grabungen seit 2012 vervierfacht hat, während das Personal nicht aufgestockt wurde.

" Deshalb werde es künftig ein Mischsystem aus Landes- und Kreisarchäologen sowie beauftragten Grabungsfirmen geben. Im Kreis Konstanz wurde der Wunsch nach einem eigenen Fachmann laut, als beim Straßenbau in den 50er- und 60er-Jahren viele archäologische Schätze zum Vorschein kamen. Die beim Land angestellten Experten konnten dies nicht mehr allein bewältigen. "Vor allem das frühbronzezeitliche Gräberfeld der Singener Nordstadtterrasse war eine Herausforderung", blickte Wolf in seinem Grußwort zurück.

Aber auch sonst ist der Kreis Konstanz gut mit Spitzenfunden vertreten, stellte Schätze auch schon in Berlin aus. Um die erfolgreiche Arbeit aus 50 Jahren zu zeigen, organisierte Jürgen Hald eine kleine Ausstellung im Landesmuseum. Dort können Besucher fünf bedeutsame Funde bestaunen und etwas einiges über Methoden der Archäologie erfahren. "Natürlich arbeiten wir immer noch mit Pinsel, Kelle und Senkblei, doch neue Technik wie Drohnen und das Vermessungsinstrument Tachymeter helfen uns enorm", sagt Hald. Etwa bei jeder vierten Erkundungsgrabung werden die Archäologen fündig. "Wir sind aber auch mal froh, wenn wir nichts entdecken, weil wir sonst nicht alles schaffen." Im Sommer und Herbst untersuchen er und seine Mitarbeiter das Gebiet zwischen Hegne und Reichenau-Waldsiedlung, bevor die B 33 weitergebaut wird. "Dort haben wir die älteste Siedlung unmittelbar am See gefunden, sie datiert von 4900 bis 4600 vor Christus, also aus der Jungsteinzeit", schwärmt Hald. Dass viele wertvolle "Bodenschätze" für immer verschwinden, sobald er einen Fund dokumentiert hat, gehört für den Archäologen zum Lauf der Dinge: "Wir können nicht alles für die Ewigkeit bewahren."

Und welche unserer Hinterlassenschaften werden die Fachleute in einigen hundert Jahren für eine sensationelle Entdeckung halten? Jürgen Hald lacht: "Gute Frage. Vielleicht eine Floppy Disc oder ein Telefon mit Schnur, also analoge Technik. Doch wenn die Dokumentation unseres Lebens so lückenlos weitergeht wie heute, müssen die späteren Archäologen nicht lange rätseln, wozu wir diese Dinge brauchten."

Archäologie im Fokus