Konstanz Wie Alkohol eine Familie zerstört

Die Tochter eines Alkoholikers erzählt aus ihrem Leben. Längst hat sie sich vom alkoholkranken Vater gelöst und und engagiert sich heute in der Familiengruppe von Al-Anon, der anonymen Alkoholiker. Al-Anon bietet in Deutschland seit 50 Jahren Unterstützung an.

Die junge Frau hat gelernt, den Blick nach vorne zu richten. "Ich kann nicht in der Vergangenheit leben und mein ganzes Leben von dem, was damals passiert ist, beeinflussen lassen." Und doch erzählt sie aus ihrer Kindheit, die geprägt war von ihrem Vater. Einem schweren Alkoholiker, der die ganze Familie mitriss in den Abgrund. Zwei Geschwister hat sie, eine jüngere und eine ältere Schwester. "Doch für uns Kinder war kein Raum, kein Platz zur Entfaltung", erzählt die junge Frau, die weder namentlich genannt noch auf dem Bild erkannt werden möchte. "Es hat sich alles um unseren Vater gedreht. Alles." Wann kommt der Ehemann und Vater abends heim? Wie betrunken wird er denn sein? Gegen wen richtete sich seine Gewalt? Gegen eine der Töchter? Gegen die Ehefrau?



Todesängste bestimmten den Tagesablauf. "Wir haben Verhaltensweisen gelernt, um zu überleben", sagt die junge Frau und nippt an ihrem Kaffee. War der Vater zu Hause, ging sie nur auf Zehenspitzen durch die Wohnung – und auch nur dann, wenn es unbedingt sein musste. "Dieses andauernde Leben in bedrohlichen Situationen hat alles beeinflusst und bestimmt", erzählt sie. "So konnte ich kein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln." Ihr wurde niemals vermittelt, etwas wert zu sein. "Lob habe ich niemals gehört, ich wurde nie gefördert." Irgendwann floh sie mit ihren Schwestern und ihrer Mutter aus der elterlichen Wohnung. Es ging nicht mehr.

Sie begann ein Studium und beendete es mit Erfolg. Doch eigentlich führte sie als erwachsene Frau genau das Leben weiter, das sie von zu Hause gewohnt war. "Diese Muster aus der Kindheit sind prägend und werden dann auch als Erwachsener angewandt", sagt sie. "Ich habe nie Liebe und Aufmerksamkeit erlebt. Also fing ich irgendwann an, mir Liebe und Aufmerksamkeit zu erpressen." In Beziehungen bezeichnet sie sich selbst als aufopfernd, klammernd, kontrollierend und invasiv. "Ich versuche unterbewusst, mein Umfeld emotional zu kontrollieren und manipulieren. Ich erschleiche mir das Verhalten anderer Menschen."

Vor rund fünf Jahren traf sie auf Al-Anon, auf die Gruppen der Angehörigen von anonymen Alkoholikern. "Hier habe ich gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Ich kann mich nicht mein Leben lang über den Alkoholismus meines Vaters beschweren", sagt sie. "Was ist mit meinem Verhalten? Ich alleine trage Verantwortung für mein Verhalten. Nur ich und niemand anders." Sie versucht, sooft wie möglich zum allsonntaglichen Treffen in die Bibliothek der Konstanzer Gebhardskirche zu gehen. Dort finden um 18 Uhr offene Meetings statt mit Themen, Aufgaben, Lesungen und Diskussionen. Kommen kann jeder Interessierte.

Al-Anon folgt einer spirituellen Philosophie der zwölf Schritte. Unter anderem heißt es hier: Wir geben zu, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Wir machen eine gründliche und furchtlose moralische Inventur von uns selbst. Wir machen eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt haben, und nehmen uns vor, es an ihnen allen wieder gutzumachen. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt haben, versuchen wir, diese Botschaft an andere weiterzugeben und uns in allen unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu richten. Al-Anon kooperiert mit Ärzten, Therapeuten und Kliniken, sowie mit Lehrern, Seelsorgern, Behörden und Sozialen Einrichtungen.

Seit die junge Frau die Treffen von Al-Anon besucht, geht es ihr nach eigener Aussage besser. Vor rund zwei Monaten traf sie nach 18 Jahren an einer Bushaltestelle zufällig auf ihren Vater. "Ich hatte mir bis dahin nie erlaubt, ihn zu vermissen oder ihm zu vergeben", erzählt sie. "Ich habe ihn herzlich umarmt und wir sind ein Eis essen gegangen." Liebe und Mitgefühl seien der Schlüssel zur Genesung. "Jeden Tag lerne ich hinzu und jeden Tag spüre eine innere Befreiung."

